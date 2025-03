Fanny Smith KEYSTONE

Fanny Smith ha conquistato la seconda vittoria stagionale e la 34esima in carriera in Coppa del Mondo (80esimo podio per lei) imponendosi nella prima delle due gare di Craigleith, ultima tappa prima dei Mondiali in programma da settimana prossima in Engadina.

La 32enne vodese ha preceduto sulla pista canadese la francese Marielle Berger Sabbatel, l’italiana Jole Galli e la connazionale Talina Gantenbein.

In campo maschile Alex Fiva ha dovuto accontentarsi del secondo posto (38esimo podio in Coppa del Mondo), preso in sandwich tra i due padroni di casa Reece Howden e Kevin Drury.