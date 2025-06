Federica Brignone non sa ancora se potrà partecipare alle Olimpiadi del 2026. IMAGO/ZUMA Press

L'italiana Federica Brignone, vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo di sci alpino, non sa ancora se potrà partecipare alle Olimpiadi del 2026 a Milano Cortina (6-22 febbraio 2026).

Nicolas Larchevêque

«Mi piacerebbe poter dire che sarò sicuramente al via alle prossime Olimpiadi invernali, ma oggi non lo so», ha detto martedì senza mezzi termini Federica Brignone in conferenza stampa a Torino.

«Ci proverò, sto facendo tutto il possibile, ma la cosa più importante per me è migliorare costantemente per poter tornare a gareggiare. Le Olimpiadi sono una grande fonte di motivazione, al momento c'è ancora tempo, anche se piano piano sta per scadere», ha aggiunto la 34enne.

L'italiana, grande dominatrice dello scorso inverno con dieci primi posti in Coppa del Mondo e un titolo mondiale in slalom gigante, non sa ancora quando potrà riprendere gli allenamenti sulla neve.

«Non abbiamo dati con cui confrontare la mia situazione: non ci sono molte persone che hanno avuto un infortunio come questo, quindi è difficile stabilire una tabella di marcia per il rientro. (...) Finché non posso appoggiare il piede a terra, è difficile fare previsioni. Rimetterò gli sci solo quando starò bene, non per stare su una gamba sola», ha spiegato.

Nessun altra operazione in programma

La nativa di Milano ha subito una doppia frattura tibia-fibula alla gamba sinistra il 3 aprile durante i Campionati Italiani, la sua ultima gara dell'inverno.

Si è anche rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ma il medico della Federazione Italiana Sport Invernali Andrea Panzeri ha dichiarato martedì che «non è in programma alcun intervento chirurgico».

«Non siamo preoccupati per il legamento crociato», ha dichiarato il medico che segue la riabilitazione di Brignone presso il centro medico della Juventus.