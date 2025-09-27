  1. Clienti privati
L'infortunio è grave Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»

fon

27.9.2025

Federica Brignone spera ancora nelle Olimpiadi casalinghe.
Federica Brignone spera ancora nelle Olimpiadi casalinghe.
Imago

Federica Brignone affronta la sfida più dura della sua carriera: dopo l'infortunio, la sciatrice italiana punta a forzare i tempi per essere alle Olimpiadi di Cortina 2026, senza però nascondere timori e incertezze.

Nicolò Forni

27.09.2025, 12:20

27.09.2025, 12:32

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Federica Brignone sta lavorando al recupero dopo un grave infortunio e non esclude di non riuscire a partecipare alle Olimpiadi di Cortina 2026.
  • La sciatrice azzurra ammette le difficoltà, ma ribadisce la sua determinazione: «Mi sto facendo un c**o così per esserci».
  • Consapevole che la piena flessione del ginocchio non tornerà più, punta a ricostruire fiducia e muscolatura per tornare a gareggiare.
Mostra di più

La fiamma olimpica di Cortina 2026 resta un obiettivo nella mente di Federica Brignone, ma la campionessa sa bene che il traguardo non è scontato.

A 35 anni e con una carriera costellata di successi, l'atleta azzurra è chiamata a una corsa contro il tempo dopo il grave infortunio che l'ha fermata.

Milano-Cortina 2026. Olimpiadi sempre più lontane per Brignone: «La mia salute vale molto di più»

Milano-Cortina 2026Olimpiadi sempre più lontane per Brignone: «La mia salute vale molto di più»

«Le tempistiche di recupero andrebbero oltre i Giochi 2026 e la prossima stagione: c'è chi ha impiegato due anni per tornare da un infortunio analogo. Quindi io devo fregare il tempo, ragionando giorno dopo giorno», ha raccontato in un'intervista al «Corriere della Sera».

La sua determinazione resta però intatta: «Mi sto facendo un c**o così per esserci».

Il percorso di riabilitazione è complesso e lascia anche timori sul futuro: «Da una parte non vedo l'ora, dall’altra non vorrei rimettere gli sci e sentirmi a disagio: sarebbe una bruttissima botta», ammette Brignone.

Riabilitazione complicata. Brignone dopo la brutta caduta: «Vedo la Federica atleta solo con il binocolo»

Riabilitazione complicataBrignone dopo la brutta caduta: «Vedo la Federica atleta solo con il binocolo»

Accetta la possibilità di non farcela, ma non parla di addio: «Se sono pronta ad accettare l'idea di non farcela? Con quello che è successo, sì. In quel caso potrei considerare il ritiro? Per come sono fatta io non so se lascerei. Probabilmente direi: "Ok, quest’anno non ce la faccio, ma ci riprovo"».

«Dovrò ricostruire la muscolatura»

Al momento tutte le energie sono concentrate sulla gamba infortunata. L'urgenza è ricostruire il fisico e riabituare il corpo ai movimenti di base: «L'aspetto più urgente è rieducare il fisico, ad esempio alla corsa: è tanta roba dopo quanto è capitato. Come fronteggerò il dolore che ancora sento? Sopportandolo, infischiandomene. Quindi dovrò ricostruire la muscolatura e su questo fronte lavoro come una bestia: il mio corpo non dovrà sentirsi malato».

La sciatrice non nasconde la gravità dell'infortunio: «So che la piena flessione del ginocchio non la recupererò mai, mi sono creata un guaio per la vita. Però desidero tornare a sciare e a fare sì che il corpo si fidi. Ma servirà pazienza: pure riprendere a sciare sarà una riabilitazione, capirò se potrò bruciare le tappe».

Per Brignone il cammino verso Cortina resta pieno di incognite. Ma la sua determinazione dimostra che la sfida è già cominciata.

Più video