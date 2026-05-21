Lara Gut Behrami, Federica Brignone e Sofia Goggia. Imago

Federica Brignone si racconta tra infortuni, adrenalina e grandi rivalità in un'intervista a «VanityFair». La campionessa italiana parla anche del rapporto con Lara Gut-Behrami, definendo il rapporto con la ticinese «qualcosa di molto positivo».

Hai fretta? blue News riassume per te Federica Brignone racconta di aver trasformato il grave infortunio al ginocchio in una nuova sfida mentale e sportiva.

La sciatrice italiana spiega che la rivalità con Lara Gut-Behrami e le altre campionesse l'ha sempre ispirata, mai infastidita.

Per Brignone il successo non dipende dal talento, ma da lavoro, disciplina e capacità di gestire la paura. Mostra di più

Federica Brignone torna a parlare della sua carriera, degli infortuni e delle grandi rivali che hanno segnato gli ultimi anni dello sci femminile.

In una lunga intervista a «VanityFair», la campionessa italiana dedica parole importanti anche alla ticinese Lara Gut-Behrami: «La rivalità è qualcosa di molto positivo».

Negli ultimi anni le due si sono sfidate più volte sul filo dei centesimi, regalando alcune delle battaglie più spettacolari della Coppa del Mondo. Un confronto acceso, ma sempre rispettoso, che secondo l'azzurra ha aiutato entrambe a crescere.

«Ho sempre guardato le grandi atlete con ammirazione, non con invidia», racconta la 35enne. «Ci sono delle persone che mi ispirano più di altre: solitamente sono quelle molto umili e tranquille».

Oltre alla ticinese, Brignone cita anche Sofia Goggia e Lindsey Vonn, altre due grandi rivali della sua carriera.

Dall'infortunio al ritorno in vetta

La sciatrice italiana ripercorre anche il difficile ritorno dopo il grave infortunio al ginocchio. «Mi avevano detto che forse non sarei più tornata a sciare prima di due anni, o magari mai più».

Un momento che però le ha dato ulteriore motivazione. «Non volevo che l'ultima immagine della mia carriera fosse quella caduta». Grazie anche a un importante lavoro mentale, Brignone è riuscita a tornare ai massimi livelli.

«Dietro le vittorie c'è un lavoro enorme»

Nel corso dell'intervista, la valdostana d'adozione respinge anche l'idea che il successo dipenda soltanto dal talento: «La gente pensa che tutto venga naturale, ma dietro c'è un lavoro enorme».

Per la valdostana il successo nasce soprattutto dalla disciplina e dalla costanza: «La vittoria è una conseguenza dell'impegno».

«Più hai paura, più diventa pericoloso»

Brignone parla infine del rapporto con il rischio e con la paura, aspetti inevitabili nello sci ad alto livello. «Nel nostro sport più hai paura e più diventa pericoloso. Più ti fidi, invece, più sei fluida e sicura».

A 35 anni, la voglia di gareggiare è ancora intatta: «Il momento giusto per smettere arriva quando non senti più dentro la voglia di prendere il rischio».