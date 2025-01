Cyprien Sarrazin non correrà più quest'inverno. KEYSTONE

Cyprien Sarrazin non gareggerà più quest'inverno. Le conseguenze dell'incidente avvenuto a fine dicembre a Bormio durante la seconda sessione di allenamento per la discesa di Coppa del Mondo sono troppo gravi. Il proseguimento della sua carriera rimane incerto.

Il francese è ora in cura a Lione e la situazione è «molto complicata».

Dopo l'operazione, Sarrazin ha problemi alla vista e deve prima rimparare a svolgere attività quotidiane come sedersi, stare in piedi e mangiare in modo indipendente.

Parlare di un ritorno allo sport di alto livello è al momento irrilevante. Tuttavia, anche se difficile, l'obiettivo del trattamento è quello di riportare l'atleta in Coppa del Mondo. Mostra di più

Secondo la Federazione francese di sci, Cyprien Sarrazin è stato trasferito dall'Italia all'ospedale di Lione venerdì come previsto. Era stato operato presso la clinica di Sondalo, in provincia di Sondrio, per un ematoma subdurale, un'emorragia vicino al cervello. Si è risvegliato dal coma indotto sabato scorso.

A Lione il 30enne, che si trova nel reparto di neurochirurgia, inizierà la sua riabilitazione. «Cyprien dovrebbe essere in grado di fare le stesse cose di tutti gli altri: sedersi, mangiare, alzarsi», ha spiegato Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino, durante una conferenza stampa.

«Ha ancora qualche difficoltà ad aprire gli occhi, conseguenze dovute alla diplopia. Ciò significa che i riflessi che controllano la coordinazione degli occhi non funzionano ancora normalmente a causa dell'aumento della pressione nel cranio».

Secondo il medico, Sarrazin è «ancora molto stanco e ha difficoltà a comunicare». In termini di recupero, Bulle parla di «mesi, non settimane».

Per quanto riguarda il proseguimento della carriera dello sciatore transalpino, Bulle non ha voluto sbilanciarsi. «Al momento non posso dire se potrà tornare alle competizioni. In ogni caso, è l'obiettivo e quello che tutti noi speriamo».