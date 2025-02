Jasmine Flury Keystone

Come ampiamente prevedibile, Jasmine Flury non difenderà il titolo iridato in discesa ai Mondiali di Saalbach, che scatteranno martedì prossimo.

Swisstxt

Ferma dallo scorso febbraio a causa di un infortunio alla cartilagine del ginocchio destro, la 31enne ha annunciato la sua decisione attraverso i propri canali social. «Non voglio soltanto partecipare, voglio essere competitiva e attualmente non lo sono ancora».