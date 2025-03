Marco Odermatt! Ecco come appare il miglior sciatore dei nostri tempi. Keystone

Si è conclusa una stagione sciistica che difficilmente avrebbe potuto essere migliore dal punto di vista svizzero. Quello che segue è un mix di storie che ricorderemo a lungo.

Patrick Lämmle Luca Betschart

L'acconciatura della squadra di velocità

Gli specialisti della velocità svizzeri hanno "rasato" la concorrenza per tutta la stagione - e le loro stesse teste ai Mondiali di Saalbach. Dopo la discesa libera, dove Franjo von Allmen conquista l'oro e il compagno di squadra Alexis Monney il bronzo, l'intera squadra si presenta alla cerimonia di premiazione con una nuova chioma.

Da sinistra, lo svizzero Stefan Rogentin, lo svizzero Justin Murisier e lo svizzero Marco Odermatt, con i capelli parzialmente rasati. Keystone

Tripla vittoria svizzera nella gara maschile

A metà marzo, Loïc Meillard vince lo slalom gigante di Hafjell davanti a Marco Odermatt e Thomas Tumler. Solo una volta nella storia gli svizzeri avevano festeggiato una tripla vittoria in questa disciplina: nel 1983 ad Adelboden, Pirmin Zurbriggen vinse davanti a Max Julen e Jacques Lüthy. In questa stagione gli svizzeri hanno già ottenuto due trionfi completi, nelle discese di Crans-Montana e Kvitfjell. Il record precedente era di due triple vittorie in un anno (1992, 1987 e 1982).

Gli svizzeri hanno fatto piazza pulita in grande stile anche ai Mondiali, con sei sciatori svizzeri sul podio nella combinata a squadre del 12 febbraio: una tripletta mai vista prima.

Un podio tutto rossocrociato. Keystone

Lara Gut-Behrami entra nella storia

Non sono stati solo gli uomini svizzeri a vincere, anche le ragazze hanno avuto successo. Prima fra tutte è Lara Gut-Behrami, che si è piazzata al secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo dietro a Federica Brignone, ma si è aggiudicata la coppetta di super-G, per la sesta volta in carriera. Un record!

Dopo l'incredibile prova nel super-G, la ticinese vince anche lo slalom gigante nel finale di stagione, conquistando il suo 100esimo podio. Ed è la prima sciatrice ad avere almeno 10 vittorie in ciascuna delle tre discipline.

È incredibile quello che la 33enne ticinese sta ottenendo da anni. Ai Mondiali le cose non vanno secondo i piani, ma non torna comunque a casa a mani vuote. Insieme a Wendy Holdener, conquista l'argento nella combinata a squadre.

Il brutale incidente di Sarrazin

Il francese Cyprien Sarrazin, uno dei pochi che può regolarmente tenere testa agli elvetici, si schianta terribilmente a dicembre durante il secondo allenamento per la discesa di Bormio.

A marzo, alla sua prima apparizione pubblica, dice: «Mi sembra un miracolo che mi sia ripreso così bene e così velocemente». Non è nemmeno chiaro se tornerà alle competizioni. Ma poteva finire molto peggio: «Ho rischiato di morire».

Cyprien Sarrazin cade malamente durante l'allenamento di discesa libera a Bormio 27.12.2024

Lo sfortunato ritorno di Marcel Hirscher

Nel 2019 Marcel Hirscher ha concluso la sua carriera di fenomeno. Il suo ritorno è previsto per l'ottobre 2024, anche se sotto una nuova bandiera. Lo sciatore vuole andare a caccia di punti per i Paesi Bassi e non più per l'Austria.

In effetti ottiene qualche punto, ma il grande colpo non si concretizza. A dicembre arriva lo shock: si rompe il legamento crociato in allenamento e la sua stagione è rovinata! Tornerà mai? Ne dubito!

Stagione finita per Hirscher, il legamento crociato sinistro va ko Keystone

Lindsey Vonn zittisce i critici

Anche Lindsey Vonn, una delle migliori sciatrici della storia, fa il suo ritorno nelle gare femminili. Per questo motivo è stata criticata da molti, preoccupati per la sua salute. Con grande disappunto della statunitense.

Fin dall'inizio ha dimostrato di poter essere ancora veloce, ma le manca la costanza. Nella sua ultima gara della stagione, mette finalmente a tacere tutti i suoi critici: Nel super-G di Sun Valley ha conquistato il secondo posto dietro l'eccezionale Lara Gut-Behrami, il suo primo podio dal marzo 2018.

A 40 anni, è ora di gran lunga la più anziana atleta salita sul podio del circo bianco. In precedenza il record era detenuto da Alexandra Meissnitzer, che nella stagione 2007/08 era arrivata terza nel super-G di Bormio all'età di 34 anni.

L'Austria fra alti e bassi

Le ragazze austriache hanno ottenuto quattro vittorie in Coppa del Mondo, tre delle quali sono andate a Cornelia Hütter. Gli uomini, invece, non sono nemmeno saliti sul gradino più alto del podio. In confronto, gli uomini svizzeri festeggiano 17 vittorie.

Poi il riscatto nel finale di stagione: Lukas Feurstein vince davanti al connazionale Raphael Haaser. Il bilancio della discesa rimane disastroso: 0 podi a fine stagione.

Ai Mondiali in casa, tuttavia, gli uomini di Ösi hanno messo a segno una prestazione accattivante: Haaser (super-G) e Kriechmayr (discesa) vincono l'argento e il 27enne si assicura anche l'oro nello slalom gigante.

Thomas Tumler, secondo, festeggia con il campione austriaco Raphael Haaser. Keystone

Primi podi per Brasile e Albania

Il norvegese Lucas Pinheiro Braathen si è preso un anno di pausa per poi tornare in Coppa del Mondo da atleta brasiliano. Ad Adelboden, ha conquistato il primo podio per la patria di sua madre nello slalom. Ne sono poi seguiti altri due.

Lucas Pinheiro Braathen (a sinistra), che gareggia per il Brasile, stappa i tappi di sughero dopo il suo terzo posto ad Adelboden - il vincitore Clément Noël fa lo stesso. Foto: Keystone

Anche lei festeggia il primo podio in Coppa del Mondo. Il 23 novembre, una settimana dopo il suo 18esimo compleanno, Lara Colturi si classifica seconda nello slalom di Gurgl. A gennaio e a marzo sale sul podio anche nello slalom gigante. Tuttavia è ancora in attesa della prima vittoria.

23 novembre 2024: Lara Colturi (a sinistra) sale sul primo podio di Coppa del Mondo per l'Albania. Keystone

La grande prestazione del piccolo bulgaro

Il 27enne Albert Popov è nel giro da molto tempo, ma non è mai stato abbastanza per il grande colpo. Le cose sono cambiate l'8 gennaio 2025 a Madonna di Campiglio, quando Popov, alto 1,64 metri, ha messo in riga tutta la concorrenza nello slalom.

Albert Popov festeggia come si deve. Keystone

Kristoffersen litiga con Yule

È difficile dimenticare il modo in cui Henrik Kristoffersen ha tentato di attaccare un attivista per il clima ancora prima dell'inizio della stagione, ma la testa calda norvegese litiga di tanto in tanto anche nel pieno dell'inverno.

In Val d'Isère si scontra con Daniel Yule. Kristoffersen si è presentato al sorteggio dei numeri di partenza dello slalom urlando a gran voce che lo slalom gigante appena concluso era considerato scandaloso. «Gli ho detto di smetterla di lamentarsi per una volta», spiega Yule al «Blick»: «Henrik ha poi gridato due volte "Vaffanculo, Daniel"! È fatto così».

Il giorno dopo, Kristoffersen vince lo slalom speciale e, qualche mese dopo, il piccolo globo di cristallo. È proprio fatto così, Henrik!

Tamara Zubcic ruba la scena al fratello

Quando Filip Zubcic è al via, le telecamere sono sempre puntate su sua sorella Tamara, che fa parte della squadra di supporto croata. L'opinionista della SRF Marc Berthod ha la battuta pronta durante i Campionati del Mondo...

SRF-Experte Berthod mit Lacher: «Bald schreiben sie Bruder von Tamara Zubcic» 14.02.2025

Shiffrin canta una canzone per la sua dolce metà

Aleksander Aamodt Kilde si schianta gravemente a Wengen nel gennaio 2024 e salta non solo il fine stagione, ma anche l'intera campagna 2024/25.

Al suo fianco c'è sempre la fidanzata Mikaela Shiffrin. A novembre, l'americana gli canta una canzone d'amore, che non scalda solo il suo cuore. Il post ha guadagnato oltre 30'000 cuori su Instagram. E noi ci chiediamo: c'è qualcosa che questa donna non può fare?

Tra l'altro, conclude la stagione con una vittoria nello slalom. È il suo 101esimo trionfo in Coppa del Mondo. Semplicemente di un altro pianeta!