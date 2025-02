Faehndrich freshfocus

Fondo: Nadine Faehndrich è salita sul podio per la quinta volta in stagione chiudendo al 2o posto la gara sprint di Cogne.

Swisstxt

La lucernese si è arresa solo alla svedese Maja Dahlqvist precedendo la tedesca Laura Gimmler. Ha mancato per un soffio l’accesso alla finale Anja Weber, infine 9a. In campo maschile Valerio Grond e Janik Riebli non sono andati oltre i quarti di finale.