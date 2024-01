Valerio Grond Keystone

Fondo: Valerio Grond ha colto un bel 5o posto nello sprint di Oberhof, eguagliando il suo miglior risultato in carriera.

Il 23enne di Davos in finale non ha più avuto abbastanza energie per contrastare il dominio norvegese, con Erik Valnes che ha preceduto i connazionali Ansgar Evensen, Even Northug e Harald Amundsen.

Swisstxt