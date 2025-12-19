  1. Clienti privati
Val Gardena Franjo von Allmen dopo la sua spettacolare caduta: «Ho avuto un buon angelo custode»

Patrick Lämmle

19.12.2025

Franjo von Allmen stürzt im Super-G in Gröden spektakulär

Franjo von Allmen stürzt im Super-G in Gröden spektakulär

19.12.2025

Dopo il secondo posto in discesa di giovedì, Franjo von Allmen puntava al miglior tempo nel super-G, ma la sua gara si è chiusa presto, con una caduta spettacolare.

Patrick Lämmle

19.12.2025, 15:42

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Franjo von Allmen è caduto in modo spettacolare nel super-G dopo aver fatto segnare il miglior tempo al primo intermedio.
  • Si è rialzato subito e ha rassicurato sulle sue condizioni, spiegando di aver sbagliato l’ingresso sul salto.
  • Non è il primo incidente della stagione, dopo la caduta già avvenuta a Beaver Creek.
Mostra di più

Franjo von Allmen era più veloce di tre centesimi rispetto al leader Marco Odermatt al primo intertempo. Il secondo rilevamento, però, non è mai arrivato: il 24enne ha perso l’equilibrio su un salto ed è caduto in modo spettacolare.

È rimasto a terra solo per pochi istanti, poi, dopo una rotazione, si è rimesso sugli sci ed è sceso con cautela fino al traguardo.

Super G. La sorpresa Zabystran nega la doppietta a Odermatt in Val Gardena

Super GLa sorpresa Zabystran nega la doppietta a Odermatt in Val Gardena

Qualche minuto più tardi è lo stesso von Allmen, ai microfoni della SRF, a rassicurare tutti sulle sue condizioni: «Va tutto bene. Ho avuto un buon angelo custode».

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Ammette che non è mai una sensazione piacevole rendersi conto che qualcosa sta andando storto quando ormai si è già in volo. «Ma la colpa è solo mia: ho affrontato male il salto. La conseguenza era quasi inevitabile», riconosce lo sciatore.

Per von Allmen, secondo giovedì nella discesa alle spalle di Odermatt, non si tratta del primo incidente stagionale.

Nel super-G di Beaver Creek era finito nelle reti dopo un'internata, riportando una dolorosa contusione alla tibia.

Lo sciatore perfetto per Franjo von Allmen

Lo sciatore perfetto per Franjo von Allmen

05.12.2025

