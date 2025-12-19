Franjo von Allmen stürzt im Super-G in Gröden spektakulär 19.12.2025

Dopo il secondo posto in discesa di giovedì, Franjo von Allmen puntava al miglior tempo nel super-G, ma la sua gara si è chiusa presto, con una caduta spettacolare.

Hai fretta? blue News riassume per te Franjo von Allmen è caduto in modo spettacolare nel super-G dopo aver fatto segnare il miglior tempo al primo intermedio.

Si è rialzato subito e ha rassicurato sulle sue condizioni, spiegando di aver sbagliato l’ingresso sul salto.

Non è il primo incidente della stagione, dopo la caduta già avvenuta a Beaver Creek. Mostra di più

Franjo von Allmen era più veloce di tre centesimi rispetto al leader Marco Odermatt al primo intertempo. Il secondo rilevamento, però, non è mai arrivato: il 24enne ha perso l’equilibrio su un salto ed è caduto in modo spettacolare.

È rimasto a terra solo per pochi istanti, poi, dopo una rotazione, si è rimesso sugli sci ed è sceso con cautela fino al traguardo.

Qualche minuto più tardi è lo stesso von Allmen, ai microfoni della SRF, a rassicurare tutti sulle sue condizioni: «Va tutto bene. Ho avuto un buon angelo custode».

Ammette che non è mai una sensazione piacevole rendersi conto che qualcosa sta andando storto quando ormai si è già in volo. «Ma la colpa è solo mia: ho affrontato male il salto. La conseguenza era quasi inevitabile», riconosce lo sciatore.

Per von Allmen, secondo giovedì nella discesa alle spalle di Odermatt, non si tratta del primo incidente stagionale.

Nel super-G di Beaver Creek era finito nelle reti dopo un'internata, riportando una dolorosa contusione alla tibia.