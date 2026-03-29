Franjo von Allmen si fa rasare in diretta televisiva 29.03.2026

Agli «Sports Awards» vengono premiati i migliori sportivi del 2025. E Franjo von Allmen dimostra ancora una volta di non tirarsi indietro davanti a nessuno scherzo.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Nel 2025 Franjo von Allmen ha conquistato il titolo mondiale nella discesa libera, coronando una stagione già straordinaria. In Coppa del mondo è salito sette volte sul podio, di cui tre sul gradino più alto. A fine stagione ha chiuso secondo nella classifica di specialità alle spalle di Marco Odermatt.

Resta memorabile anche il modo in cui, dopo il suo titolo mondiale, i fuoriclasse svizzeri dello sci si sono divertiti a tagliarsi i capelli a vicenda, sfoggiando acconciature decisamente fuori dal comune.

Proprio quell’episodio viene ricordato durante gli «Sports Awards». La presentatrice Fabienne Gyr tira fuori un rasoio e gli chiede, a sorpresa, se può tagliargli i capelli in diretta.

Von Allmen ride e spiega di essersi appena fatto tagliare i capelli quel giorno, sottolineando che sarebbe un peccato rovinarli. Poi però cambia idea, sorprendendo anche la conduttrice. I due si accordano su un dettaglio: sarà inciso il suo numero fortunato, il 42.

Gyr procede con mano tremante e a un certo punto le sfugge un sonoro: «Oh, cavolo!». Il risultato è tutt’altro che un capolavoro, ma il campione – tre volte oro olimpico nel 2026 (un risultato che non incide sulla scelta dello sportivo dell’anno 2025) – conferma ancora una volta di essere pronto a mettersi in gioco in ogni situazione.

Quanto a Gyr, con il microfono in mano se la cava decisamente meglio che con il rasoio.