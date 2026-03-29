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«Oh, cavolo!» Franjo von Allmen si fa rasare i capelli in diretta TV...ma il risultato non è dei migliori. Ecco il video

Patrick Lämmle

29.3.2026

Franjo von Allmen si fa rasare in diretta televisiva

Franjo von Allmen si fa rasare in diretta televisiva

29.03.2026

Agli «Sports Awards» vengono premiati i migliori sportivi del 2025. E Franjo von Allmen dimostra ancora una volta di non tirarsi indietro davanti a nessuno scherzo.

Patrick Lämmle

29.03.2026, 21:33

29.03.2026, 23:32

Nel 2025 Franjo von Allmen ha conquistato il titolo mondiale nella discesa libera, coronando una stagione già straordinaria. In Coppa del mondo è salito sette volte sul podio, di cui tre sul gradino più alto. A fine stagione ha chiuso secondo nella classifica di specialità alle spalle di Marco Odermatt.

Resta memorabile anche il modo in cui, dopo il suo titolo mondiale, i fuoriclasse svizzeri dello sci si sono divertiti a tagliarsi i capelli a vicenda, sfoggiando acconciature decisamente fuori dal comune.

Dopo le varie vittorie. Acconciature folli per Odermatt e compagni alla cerimonia di premiazione di Saalbach

Dopo le varie vittorieAcconciature folli per Odermatt e compagni alla cerimonia di premiazione di Saalbach

Proprio quell’episodio viene ricordato durante gli «Sports Awards». La presentatrice Fabienne Gyr tira fuori un rasoio e gli chiede, a sorpresa, se può tagliargli i capelli in diretta.

Von Allmen ride e spiega di essersi appena fatto tagliare i capelli quel giorno, sottolineando che sarebbe un peccato rovinarli. Poi però cambia idea, sorprendendo anche la conduttrice. I due si accordano su un dettaglio: sarà inciso il suo numero fortunato, il 42.

Gyr procede con mano tremante e a un certo punto le sfugge un sonoro: «Oh, cavolo!». Il risultato è tutt’altro che un capolavoro, ma il campione – tre volte oro olimpico nel 2026 (un risultato che non incide sulla scelta dello sportivo dell’anno 2025) – conferma ancora una volta di essere pronto a mettersi in gioco in ogni situazione.

Quanto a Gyr, con il microfono in mano se la cava decisamente meglio che con il rasoio.

Il risultato finale.
Il risultato finale.
KEYSTONE

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