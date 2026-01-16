Franjo Von Allmen si deve accontentare del terzo posto. Keystone

Il super-G di Wengen apre il fine settimana con un pizzico di rammarico per la Svizzera, mentre Giovanni Franzoni conquista il primo successo in carriera sul Lauberhorn.

SwissTXT, La redazione fon

L'avvio del fine settimana di Coppa del Mondo a Wengen lascia un retrogusto amaro per la squadra svizzera.

Nel super-G disputato sotto il sole del Lauberhorn, gara di avvicinamento alla classica discesa di sabato, a festeggiare è stato l'italiano Giovanni Franzoni. Per il 24enne si tratta del primo successo in carriera, un risultato che sorprende solo in parte: nei giorni precedenti, infatti, era stato costantemente il più rapido nelle prove cronometrate sulla pista bernese.

Alle sue spalle si sono piazzati l'austriaco Stefan Babinsky, staccato di 35 centesimi, e l'elvetico Franjo von Allmen, terzo a 37 centesimi. Per quest'ultimo è arrivato il quarto podio stagionale, ma la sensazione è che, come Marco Odermatt, avrebbe potuto ambire a qualcosa in più.

Le condizioni del tracciato, tutt'altro che impeccabili e segnato in diversi punti, hanno giocato un ruolo importante. Sia von Allmen sia Odermatt hanno commesso alcune imprecisioni nella parte alta del percorso, compromettendo così le loro possibilità di lottare per la vittoria.

Il nidvaldese, leader sia della classifica generale sia di quella di specialità, ha chiuso al quarto posto con un ritardo di 53 centesimi dal vincitore.

Nulla di compromesso, però: per Odi e per l'intera squadra svizzera l'occasione di riscatto sulle nevi di casa è immediata, con le prossime gare del programma di Wengen già pronte a offrire una nuova opportunità.