Inizio di stagione rinviato KEY

Lara Gut-Behrami non disputerà il gigante che questa mattina a Sölden aprirà la Coppa del Mondo 2024-25.

La vincitrice dell’ultimo globo di cristallo, che non aveva potuto allenarsi per tre settimane tra fine settembre e inizio ottobre a causa di una forte influenza, ha dichiarato ai microfoni della RSI di non sentirsi ancora pronta per gareggiare e di non voler quindi rischiare.

