Camille Rast esce e consegna il primato. KEYSTONE

Camille Rast esce nella seconda manche del gigante di Åre quando era ancora in corsa per la vittoria, e la Coppa di specialità finisce così nelle mani dell'austriaca Julia Scheib.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

La gara di Åre si è conclusa amaramente per Camille Rast. La svizzera, al comando dopo la prima manche del gigante, è uscita di scena nelle prime porte della seconda discesa, consegnando di fatto la Coppa di specialità a Julia Scheib.

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L'austriaca ha sfruttato l'occasione nel migliore dei modi, conquistando la sua quinta vittoria stagionale tra le porte larghe. Scheib ha preceduto l'americana Paula Moltzan di 36 centesimi e la neozelandese Alice Robinson di 75 centesimi.

Con questo successo l'austriaca consolida il primato nella classifica di gigante: a una sola gara dalla fine, quella delle finali di Lillehammer, il suo vantaggio sulla vallesana è salito a 189 punti, margine ormai decisivo per la conquista della coppa.

Rast aveva iniziato la seconda manche con grande aggressività, aumentando persino il margine al primo intermedio. Poi però, sul cambio di pendenza, la svizzera è finita troppo larga ed è stata costretta ad abbandonare la gara, vedendo svanire sia il podio sia le ultime speranze di rimonta nella classifica di disciplina.