Gigante Rast cresce ancora: quarta a Mont-Tremblant, Robinson imprendibile

Swisstxt

6.12.2025 - 21:12

Camille Rast è andata molto vicino al podio.
Camille Rast è andata molto vicino al podio.
Imago

Camille Rast sfiora il podio nel gigante di Mont-Tremblant, chiudendo al quarto posto dopo una convincente rimonta nella seconda manche.

SwissTXT

06.12.2025, 21:12

06.12.2025, 21:18

Dopo il quinto posto di una settimana fa a Copper Mountain, Camille Rast è salita di un gradino e si è piazzata quarta nel gigante di Mont-Tremblant, in Canada.

Sesta sul primo tracciato, la vallesana ha guadagnato due posizioni nella gara vinta da Alice Robinson. La neozelandese ha centrato dunque il secondo successo consecutivo tra le porte larghe, precedendo sul podio la croata Zrinka Ljutic e la beniamina di casa Valerie Grenier.

Nella seconda manche ha faticato Mikaela Shiffrin, passata dal terzo al sesto posto, mentre Wendy Holdener si è dovuta accontentare della 16esima posizione.

