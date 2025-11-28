  1. Clienti privati
Slalom gigante Beffa in Colorado: Odermatt cade e dice addio alla doppietta a Copper Mountain

La redazione

28.11.2025 - 18:58

Fino alla caduta aveva sciato molto bene
Fino alla caduta aveva sciato molto bene
rsi.ch

Odermatt vede sfumare la doppietta a Copper Mountain: una caduta nel gigante lo ferma dopo il trionfo nel super-G.

SwissTXT, La redazione

28.11.2025, 18:58

Marco Odermatt non riuscirà a portare a casa un secondo successo consecutivo a Copper Mountain.

Super G. Odermatt conquista la prima gara veloce di Copper Mountain

Super GOdermatt conquista la prima gara veloce di Copper Mountain

Dopo la vittoria nel super-G di ieri, lo sciatore nidvaldese è caduto nella parte finale della prima manche del gigante in Colorado, tracciato tra i più lunghi dell’inverno e con una partenza situata oltre i 3'400 metri.

Un vero rammarico: il 28enne di Buochs, già vincitore a Sölden, aveva accumulato un buon margine prima dell'errore, e in quel momento l'austriaco Stefan Brennsteiner guidava la classifica provvisoria.

«Follia - un sogno». Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin

«Follia - un sogno»Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin

La Svizzera resta comunque in corsa per una medaglia grazie a Thomas Tumler, attualmente terzo a 48 centesimi da Stefan Brennsteiner, partito per primo, e con un margine di 22 centesimi sullo sloveno Zan Kranjec, secondo provvisorio.

Alle sue spalle seguono il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+0"76) e il norvegese Henrik Kristoffersen (+0"80).

Nella top 10 figura anche un terzo elvetico: Loïc Meillard, staccato di 97 centesimi.

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

27.11.2025

Genk – Basilea 2:1

Genk – Basilea 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

27.11.2025

Karetsas spettacolare per il 2-0

Karetsas spettacolare per il 2-0

27.11.2025

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

Genk – Basilea 2:1

Genk – Basilea 2:1

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Karetsas spettacolare per il 2-0

Karetsas spettacolare per il 2-0

