Odermatt vede sfumare la doppietta a Copper Mountain: una caduta nel gigante lo ferma dopo il trionfo nel super-G.
Marco Odermatt non riuscirà a portare a casa un secondo successo consecutivo a Copper Mountain.
Dopo la vittoria nel super-G di ieri, lo sciatore nidvaldese è caduto nella parte finale della prima manche del gigante in Colorado, tracciato tra i più lunghi dell’inverno e con una partenza situata oltre i 3'400 metri.
Un vero rammarico: il 28enne di Buochs, già vincitore a Sölden, aveva accumulato un buon margine prima dell'errore, e in quel momento l'austriaco Stefan Brennsteiner guidava la classifica provvisoria.
La Svizzera resta comunque in corsa per una medaglia grazie a Thomas Tumler, attualmente terzo a 48 centesimi da Stefan Brennsteiner, partito per primo, e con un margine di 22 centesimi sullo sloveno Zan Kranjec, secondo provvisorio.
Alle sue spalle seguono il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+0"76) e il norvegese Henrik Kristoffersen (+0"80).
Nella top 10 figura anche un terzo elvetico: Loïc Meillard, staccato di 97 centesimi.