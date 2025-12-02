  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Coppa del Mondo di sci Discese accorciate e forse anticipate a Beaver Creek

Swisstxt

2.12.2025 - 12:31

Beaver Creek
Beaver Creek
KEY

A Beaver Creek le condizioni della neve e la meteo continuano a dare dei grattacapi agli organizzatori, già costretti a cancellare una delle due discese maschili originariamente in programma.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

02.12.2025, 12:31

02.12.2025, 14:27

Come ha spiegato lunedì il direttore di gara FIS Markus Waldner, la discesa libera e il super-G saranno disputati su un tracciato accorciato a causa della mancanza di neve nella parte bassa.

Inoltre, secondo l’altoatesino, la discesa potrebbe essere anticipata di un giorno, portandola a giovedì. Il super-G resta invece previsto per sabato.

Al momento, le condizioni meteorologiche nello Stato del Colorado sembrano essere migliori proprio per un'eventuale gara di giovedì, mentre per venerdì è atteso un nuovo fronte di maltempo.

Per questo motivo, ha spiegato Waldner in un'intervista alla radio austriaca «Ö3», il giovedì rimane un’opzione concreta per la discesa. La decisione definitiva sarà presa entro mercoledì mattina, ora locale.

In origine erano previste quattro gare a Beaver Creek: discese giovedì e venerdì, un super-G sabato e un gigante domenica. A causa della scarsa neve, la discesa programmata per giovedì della scorsa settimana era già stata cancellata.

Se il calendario è ancora da definire, almeno il tracciato è ormai chiaro: nelle gare di velocità, gli atleti taglieranno verso valle poco dopo il «Golden Eagle», all’altezza del «Harrier Jump», riducendo così il tempo di gara di circa dieci secondi.

I più letti

Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»
Una persona su due in Svizzera non investe in borsa, ecco perché
Bimbo di 8 anni folgorato dal cellulare nel letto: «Si è salvato la vita da solo»
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»

Altre notizie

Ecco in quali discipline. Atleti russi e bielorussi ammessi alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Ecco in quali disciplineAtleti russi e bielorussi ammessi alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Intanto continua il recupero. Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»

Intanto continua il recuperoDopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»

Slalom a Copper Mountain. Holdener spreca l’occasione: il podio le sfugge per un soffio. Shiffrin domina

Slalom a Copper MountainHoldener spreca l’occasione: il podio le sfugge per un soffio. Shiffrin domina