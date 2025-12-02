Beaver Creek KEY

A Beaver Creek le condizioni della neve e la meteo continuano a dare dei grattacapi agli organizzatori, già costretti a cancellare una delle due discese maschili originariamente in programma.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

Come ha spiegato lunedì il direttore di gara FIS Markus Waldner, la discesa libera e il super-G saranno disputati su un tracciato accorciato a causa della mancanza di neve nella parte bassa.

Inoltre, secondo l’altoatesino, la discesa potrebbe essere anticipata di un giorno, portandola a giovedì. Il super-G resta invece previsto per sabato.

Al momento, le condizioni meteorologiche nello Stato del Colorado sembrano essere migliori proprio per un'eventuale gara di giovedì, mentre per venerdì è atteso un nuovo fronte di maltempo.

Per questo motivo, ha spiegato Waldner in un'intervista alla radio austriaca «Ö3», il giovedì rimane un’opzione concreta per la discesa. La decisione definitiva sarà presa entro mercoledì mattina, ora locale.

In origine erano previste quattro gare a Beaver Creek: discese giovedì e venerdì, un super-G sabato e un gigante domenica. A causa della scarsa neve, la discesa programmata per giovedì della scorsa settimana era già stata cancellata.

Se il calendario è ancora da definire, almeno il tracciato è ormai chiaro: nelle gare di velocità, gli atleti taglieranno verso valle poco dopo il «Golden Eagle», all’altezza del «Harrier Jump», riducendo così il tempo di gara di circa dieci secondi.