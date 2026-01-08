  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Con una dedica speciale «Dovrebbe essere qui»: il dolore di Giacomel dopo la morte del collega e amico Bakken

dpa

8.1.2026 - 10:57

Il biatleta italiano Tommaso Giacomel piange la scomparsa del collega Sivert Bakken.
Il biatleta italiano Tommaso Giacomel piange la scomparsa del collega Sivert Bakken.
bild: IMAGO / Funke Foto Services

La morte improvvisa di Bakken ha sconvolto molti nel biathlon. Come Tommaso Giacomel, che sta cercando di concentrarsi tra dolore e speranza - e cosa vuole dedicare all'amico scomparso.

DPA

08.01.2026, 10:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I funerali di Sivert Bakken si terranno martedì a Lillehammer, mentre i risultati dell’autopsia non sono attesi prima di inizio marzo.
  • Resta in dubbio la partecipazione di Tommaso Giacomel alla Coppa del Mondo di Ruhpolding, dopo giorni segnati da forte shock emotivo.
  • Nonostante il dolore, l'azzurro ha scelto di continuare a gareggiare e di dedicare un'eventuale vittoria olimpica all'amico scomparso.
Mostra di più

Tommaso Giacomel non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare l'amico scomparso Sivert Bakken.

«Ho alti e bassi. Ho molti pensieri negativi, soprattutto la sera quando vado a letto e chiudo gli occhi», ha detto il biatleta italiano in una conferenza stampa a Oberhof. «Ma sono fortunato ad avere la mia ragazza e la mia famiglia. Sono di grande aiuto, senza di loro sarebbe molto più difficile».

Giovedì i biatleti gareggeranno nello sprint di Coppa del Mondo a Oberhof, la prima gara dopo la morte improvvisa dell'atleta norvegese. Il compagno di squadra di Bakken, Johan-Olav Botn, ha trovato il 27enne morto nella sua stanza d'albergo a Lavazé il 23 dicembre.

Al momento del ritrovamento indossava una maschera da alta quota. I norvegesi si trovavano in Italia per una sessione di allenamento. I risultati dell'autopsia potrebbero essere disponibili solo all'inizio di marzo.

Funerale martedì a Lillehammer

I funerali di Bakken si svolgeranno martedì prossimo a Lillehammer. Molti membri della squadra norvegese saranno presenti, come ha confermato il team manager Per Arne Botnan ai media del proprio Paese.

I partecipanti voleranno in Norvegia lunedì e torneranno in Germania martedì sera dopo la funzione. Gli appuntamenti di Coppa del Mondo iniziano mercoledì in Baviera con la staffetta femminile.

Non è ancora chiaro se Giacomel sarà in grado di partecipare alla gara di Coppa del Mondo di Ruhpolding. «Mi piacerebbe molto esserci», ha detto il 25enne, che è amico di Bakken dal 2017.

Emergono dei dettagli. Il biatleta Bakken indossava una maschera particolare quando è stato trovato morto

Emergono dei dettagliIl biatleta Bakken indossava una maschera particolare quando è stato trovato morto

Vittoria olimpica per l'amico deceduto

Il primo incontro con i norvegesi lunedì nello spogliatoio dello stadio Oberhof è stato terribile. «Ho iniziato subito a piangere. Dovrebbe essere qui e invece non c'è», ha detto l'atleta azzurro. La sua concentrazione durante l'allenamento di martedì era prossima allo zero.

Nonostante la profonda tristezza, però, ha deciso di continuare. «Farò del mio meglio per renderlo orgoglioso. È quello che Sivert avrebbe voluto. Non sarei qui se non fossi pronto a ripartire», ha detto l'italiano. Dedicherà una possibile vittoria olimpica ai Giochi invernali di febbraio al suo amico, che ha anche buone possibilità di essere nominato.

Giacomel non ha ancora cercato un supporto psicologico. Si sta appoggiando sull'aiuto della fidanzata, che l'anno scorso ha perso anche lei un caro amico.

«Il 2025 è stato difficile per noi come coppia, ma ci rafforziamo a vicenda», ha concluso, visibilmente commosso.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Un'esperta sulle parole del sindaco di Crans-Montana: «Un disastro sul piano comunicativo»
Come hanno vissuto il disastro di Crans-Montana medici, pompieri e magistratura? Ecco 5 risposte
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
Grand slancio di solidarietà nei centri di raccolta del sangue in Romandia. Il CHUV raddoppia la produzione di pelle per i grandi ustionati

Altre notizie

Calcio. Il Napoli frena, l'Inter no

CalcioIl Napoli frena, l'Inter no

National League. Il Lugano si impone 5-2 a Losanna

National LeagueIl Lugano si impone 5-2 a Losanna

Coppa del Mondo. Nef manca ancora il podio, Noël vince lo slalom a Madonna di Campiglio

Coppa del MondoNef manca ancora il podio, Noël vince lo slalom a Madonna di Campiglio

Coppa del Mondo. Aerials: terzo posto per Roth

Coppa del MondoAerials: terzo posto per Roth

Women's Super League. Dopo 19 anni all'estero, Ramona Bachmann firma con lo Young Boys

Women's Super LeagueDopo 19 anni all'estero, Ramona Bachmann firma con lo Young Boys

Figlio d'arte. Ecco il primo svizzero a disputare una partita di Serie A con la maglia della Roma

Figlio d'arteEcco il primo svizzero a disputare una partita di Serie A con la maglia della Roma

Video

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Camille Rast è la prima sciatrice di quest'inverno a realizzare l'impresa di battere Mikaela Shiffrin in uno slalom. Grazie a Wendy Holdener, Swiss-Ski è rappresentata 2 volte sul podio. Il momento della vittoria in video.

04.01.2026

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Più video