Il biatleta italiano Tommaso Giacomel piange la scomparsa del collega Sivert Bakken. bild: IMAGO / Funke Foto Services

La morte improvvisa di Bakken ha sconvolto molti nel biathlon. Come Tommaso Giacomel, che sta cercando di concentrarsi tra dolore e speranza - e cosa vuole dedicare all'amico scomparso.

Hai fretta? blue News riassume per te I funerali di Sivert Bakken si terranno martedì a Lillehammer, mentre i risultati dell’autopsia non sono attesi prima di inizio marzo.

Resta in dubbio la partecipazione di Tommaso Giacomel alla Coppa del Mondo di Ruhpolding, dopo giorni segnati da forte shock emotivo.

Nonostante il dolore, l'azzurro ha scelto di continuare a gareggiare e di dedicare un'eventuale vittoria olimpica all'amico scomparso. Mostra di più

Tommaso Giacomel non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare l'amico scomparso Sivert Bakken.

«Ho alti e bassi. Ho molti pensieri negativi, soprattutto la sera quando vado a letto e chiudo gli occhi», ha detto il biatleta italiano in una conferenza stampa a Oberhof. «Ma sono fortunato ad avere la mia ragazza e la mia famiglia. Sono di grande aiuto, senza di loro sarebbe molto più difficile».

Giovedì i biatleti gareggeranno nello sprint di Coppa del Mondo a Oberhof, la prima gara dopo la morte improvvisa dell'atleta norvegese. Il compagno di squadra di Bakken, Johan-Olav Botn, ha trovato il 27enne morto nella sua stanza d'albergo a Lavazé il 23 dicembre.

Al momento del ritrovamento indossava una maschera da alta quota. I norvegesi si trovavano in Italia per una sessione di allenamento. I risultati dell'autopsia potrebbero essere disponibili solo all'inizio di marzo.

Funerale martedì a Lillehammer

I funerali di Bakken si svolgeranno martedì prossimo a Lillehammer. Molti membri della squadra norvegese saranno presenti, come ha confermato il team manager Per Arne Botnan ai media del proprio Paese.

I partecipanti voleranno in Norvegia lunedì e torneranno in Germania martedì sera dopo la funzione. Gli appuntamenti di Coppa del Mondo iniziano mercoledì in Baviera con la staffetta femminile.

Non è ancora chiaro se Giacomel sarà in grado di partecipare alla gara di Coppa del Mondo di Ruhpolding. «Mi piacerebbe molto esserci», ha detto il 25enne, che è amico di Bakken dal 2017.

Vittoria olimpica per l'amico deceduto

Il primo incontro con i norvegesi lunedì nello spogliatoio dello stadio Oberhof è stato terribile. «Ho iniziato subito a piangere. Dovrebbe essere qui e invece non c'è», ha detto l'atleta azzurro. La sua concentrazione durante l'allenamento di martedì era prossima allo zero.

Nonostante la profonda tristezza, però, ha deciso di continuare. «Farò del mio meglio per renderlo orgoglioso. È quello che Sivert avrebbe voluto. Non sarei qui se non fossi pronto a ripartire», ha detto l'italiano. Dedicherà una possibile vittoria olimpica ai Giochi invernali di febbraio al suo amico, che ha anche buone possibilità di essere nominato.

Giacomel non ha ancora cercato un supporto psicologico. Si sta appoggiando sull'aiuto della fidanzata, che l'anno scorso ha perso anche lei un caro amico.

«Il 2025 è stato difficile per noi come coppia, ma ci rafforziamo a vicenda», ha concluso, visibilmente commosso.