Dopo la caduta in allenamento a St. Moritz, Gisin deve essere operata

Michelle Gisin durante l'allenamento in discesa libera a St. Moritz. KEYSTONE

Le notizie che giungono da Swiss Ski in merito alle condizioni di Michelle Gisin non sono incoraggianti.

SwissTXT Swisstxt

L’obvaldese, vittima questa mattina di una brutta caduta nell’allenamento di discesa a St. Moritz, dovrà infatti subire un intervento per stabilizzare la zona cervicale della colonna vertebrale.

In seguito potranno essere valutate le lesioni al polso destro e al ginocchio sinistro. La 32enne rossocrociata è comunque in grado di muovere braccia e gambe ed è già stata trasportata a Zurigo dove sarà operata oggi stesso.