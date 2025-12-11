  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sci Dopo la caduta in allenamento a St. Moritz, Gisin deve essere operata

Swisstxt

11.12.2025 - 16:48

Michelle Gisin durante l'allenamento in discesa libera a St. Moritz.
Michelle Gisin durante l'allenamento in discesa libera a St. Moritz.
KEYSTONE

Le notizie che giungono da Swiss Ski in merito alle condizioni di Michelle Gisin non sono incoraggianti.

SwissTXT

11.12.2025, 16:48

11.12.2025, 16:53

Elitrasportata in ospedale. Pesante caduta per Michelle Gisin durante l'allenamento di discesa libera a St. Moritz

Elitrasportata in ospedalePesante caduta per Michelle Gisin durante l'allenamento di discesa libera a St. Moritz

L’obvaldese, vittima questa mattina di una brutta caduta nell’allenamento di discesa a St. Moritz, dovrà infatti subire un intervento per stabilizzare la zona cervicale della colonna vertebrale.

In seguito potranno essere valutate le lesioni al polso destro e al ginocchio sinistro. La 32enne rossocrociata è comunque in grado di muovere braccia e gambe ed è già stata trasportata a Zurigo dove sarà operata oggi stesso.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
La controproposta di Kiev: ecco dove Zelensky cede a Trump (e a Putin) e dove no
Dopo la caduta in allenamento a St. Moritz, Gisin deve essere operata
Marco Van Basten demolisce Mo Salah: «Ha il cervello di uno scarafaggio»
La SSR tornerà a trasmettere anche sulle frequenze FM

Altre notizie

In vista della CdM del weekend. Lindsey Vonn segna il miglior tempo nel primo allenamento a St.Moritz

In vista della CdM del weekendLindsey Vonn segna il miglior tempo nel primo allenamento a St.Moritz

Una scelta di carriera folle. La stella del salto con gli sci che... ha paura dell'altezza

Una scelta di carriera folleLa stella del salto con gli sci che... ha paura dell'altezza

Al via a St.Moritz. Jasmine Flury torna in pista dopo quasi due anni di stop

Al via a St.MoritzJasmine Flury torna in pista dopo quasi due anni di stop