Cattive notizie Dopo la brutta caduta, Michelle Gisin dovrà operare anche il ginocchio

ATS

13.12.2025 - 17:09

Davvero sfortunata.
Davvero sfortunata.
KEY

Arriva un aggiornamento sullo stato di salute di Michelle Gisin.

SwissTXT, ATS

13.12.2025, 17:09

13.12.2025, 17:43

Oltre che alle vertebre cervicali e al polso destro, già operati venerdì, nella sua brutta caduta in allenamento a St. Moritz Michelle Gisin si è infortunata anche al ginocchio sinistro, che ha subito la rottura del crociato e del legamento interno.

Lo ha annunciato Swiss-Ski dopo gli ulteriori accertamenti ai quali si è sottoposta la 32enne obvaldese.

Secondo quanto comunicato, è previsto un ulteriore intervento chirurgico non appena Gisin si sarà ripresa dalle altre operazioni.

Sci. Michelle Gisin operata, sta bene

SciMichelle Gisin operata, sta bene

