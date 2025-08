Michelle Gisin ha dovuto superare momenti difficili nell'ultimo inverno di Coppa del Mondo. Foto: Keystone

Dopo una stagione deludente, Michelle Gisin vuole riscattarsi il prossimo inverno. In una recente intervista, parla dei momenti difficili vissuti e delle aspre critiche ricevute.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te In un'intervista, Michelle Gisin parla delle sfide affrontate durante la deludente scorsa stagione e delle critiche che ha dovuto sopportare.

«Non sapevo che un mio cattivo risultato potesse essere così negativo per Mr XY», dice a proposito dei commenti sui social media.

Gisin ora guarda già al prossimo inverno: «Dobbiamo vedere se riesco a raggiungere di nuovo le migliori del mondo». Mostra di più

Michelle Gisin ha vissuto momenti difficili nell'ultimo inverno di Coppa del Mondo ed è caduta in una crisi. A dicembre, l'atleta ha saltato delle gare per prendersi una pausa. A fine gennaio, dopo le gare di Garmisch, addirittura non sembrava nemmeno escludere un possibile ritiro.

«Ho sentito che era una situazione molto, molto difficile per me. Tutto il castello di carte è crollato. È stato difficile ritrovare la motivazione e l'entusiasmo che mi avevano sostenuto per anni, perché il mio fuoco era molto meno ardente del solito», spiega Gisin in un'intervista a CH Media.

Una curva non più sensibile

La nativa di Samedan ha subito una grave battuta d'arresto all'inizio della scorsa stagione. «Dopo Sölden ho ripreso gli allenamenti di velocità e tutto è andato alla perfezione. Poi sono arrivata a Cooper Mountain tre settimane dopo e nelle gare tecniche di Levi, Gurgl e Killington non riuscivo più a sciare. Non ero in grado di fare una curva decente. Era impossibile. Mi vergognavo, non mi sentivo per niente soddisfatta», racconta la 31enne.

Quando poi i risultati non si sono concretizzati, la sciatrice è stata ferocemente criticata: «Sono rimasta sorpresa da quante persone si sono offese quando non sciavo bene. Non mi ero resa conto che un mio cattivo risultato potesse essere così negativo per il signor Pinco Pallino. Capisco la delusione, ma perché dovete scrivere commenti di odio?», si chiede la due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi.

Una cosa dopo l'altra

Gisin ha faticato particolarmente nella seconda parte della stagione. «Uscirne non è stato facile e ci è voluto del tempo. Avevo bisogno di prendere un po' la distanza e mi sono sforzata a non sciare per quattro mesi» rivela l'atleta, spiegando poi: «In situazioni come questa, bisogna anche rendersi conto che fondamentalmente sto molto bene. Sono in salute e il mio ambiente è sano».

La sciatrice vuole fare un altro tentativo nella prossima stagione olimpica: «Si tratta di affrontare un giorno alla volta, di stabilizzare una cosa alla volta e non cinque cose insieme. E devo darmi il tempo necessario per farlo», dice Gisin, aggiungendo: «Ora dobbiamo ricostruire molte cose, metterle insieme e lavorare sugli automatismi. E vedere se entro l'inverno riuscirò a rimettermi al passo con le migliori del mondo».