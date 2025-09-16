Lo sciatore italiano Matteo Franzoso è morto in seguito a un incidente in allenamento. Mattia Radoni/Zuma Press/dpa

Dopo l'incidente mortale di Matteo Franzoso, cresce la preoccupazione per la sicurezza nello sci alpino. Funzionari, ex atleti e la Federazione Internazionale di Sci (FIS) chiedono misure concrete.

Hai fretta? blue News riassume per te Matteo Franzoso, 25 anni, è morto il 15 settembre 2025 in seguito a un incidente in allenamento a La Parva, in Cile.

L'associazione sciistica italiana e i politici chiedono maggiori misure di sicurezza, dall'obbligo del casco alla riforma delle attrezzature.

Le nuove regole FIS si applicheranno a partire dalla stagione 2025/26: Paraschiena con airbag, abbigliamento antitaglio e specifiche più severe per l'attrezzatura. Mostra di più

Matteo Franzoso era considerato un astro nascente dello sci italiano. Ora è diventato una figura tragica. Lunedì è stato vittima di una grave caduta durante un allenamento a La Parva, in Cile, ed poco dopo è deceduto a causa delle ferite riportate.

Il giovane avrebbe festeggiato il suo 26esimo compleanno oggi, martedì 16 settembre.

«È una tragedia per la famiglia e per il nostro sport. È assolutamente necessario fare tutto il possibile per evitare che incidenti del genere si ripetano», ha dichiarato ai media il presidente della Federazione italiana sport invernali (FISI) Flavio Roda il giorno dell'incidente.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha promesso di intensificare gli sforzi in termini di sicurezza.

Secondo le informazioni ufficiali, Franzoso ha attraversato due file di reti di sicurezza durante la caduta e si è schiantato contro una recinzione accanto alla pista.

Ha riportato un grave trauma cranico, a causa del quale è poi deceduto.

Diversi decessi negli ultimi anni

Questa morte fa parte di una serie di eventi tragici che hanno scosso lo sport dello sci negli ultimi mesi. Proprio l'anno scorso, la giovane sciatrice italiana Matilde Lorenzi è morta in un incidente in allenamento. A marzo, anche il talento italiano della velocità Marco Degli Uomini ha perso la vita in seguito a una brutta caduta.

Lucrezia Lorenzi, la sorella della defunta Matilde, ha scritto lunedì su Instagram: «È tempo di fermarsi a riflettere. Le parole "destino" e "sfortuna" non appartengono al vocabolario di un atleta professionista. Non si può partire per sciare e poi non tornare più a casa... Ciao Matte, salutami la mia Mati».

Si esprime pure il campione Kristian Ghedina

Per molti nello sci italiano, la morte di Franzoso è un segnale d'allarme. L'ex stella della discesa libera Kristian Ghedina ha dichiarato martedì alla «Gazzetta dello Sport»:«La sicurezza in pista deve essere aumentata». Ad esempio, suggerisce di ampliare le zone accanto alla pista e di sviluppare nuove reti per offrire agli sciatori maggiore sicurezza.

Ghedina si spinge oltre. Critica anche il materiale, che sta diventando sempre più veloce. Questo va a scapito della sicurezza: «I nuovi sci sono troppo veloci, soprattutto in curva. È ora di cambiare», ha detto.

Quindi non si tratta solo di sicurezza fuori pista. C'è anche la questione dei materiali. Gli sci moderni consentono velocità estreme: un'attrazione per molti atleti, ma un rischio crescente.

Anche la FIS sta reagendo

Anche la FIS, la Federazione Internazionale di Sci, ha riconosciuto i rischi delle attrezzature moderne.

«La velocità e le prestazioni degli sci stanno aumentando, ma allo stesso tempo dobbiamo sviluppare ulteriormente i sistemi di sicurezza», ha spiegato il direttore di gara della FIS Markus Waldner alla fine di aprile.

Infatti, la FIS adotta costantemente nuove misure di sicurezza per aiutare gli atleti in caso di emergenza. Tra queste, l'obbligo di indossare l'airbag sulla schiena nelle discipline di velocità, biancheria intima antitaglio in tutte le gare di vertice e il divieto di indossare parastinchi rigidi sotto gli scarponi da sci.

L'obiettivo è ridurre le lesioni in caso di caduta senza limitare troppo le prestazioni degli atleti.

Allo stesso tempo, la FIS sta testando nuove tecnologie come gli «attacchi intelligenti», progettati per sganciarsi automaticamente in caso di pericolo. Resta da vedere se queste innovazioni riusciranno a bilanciare velocità e sicurezza.