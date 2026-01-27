Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?

Sciatore perde gli sci 27.01.2026

Domen Prevc è protagonista della scena più curiosa ai Campionati mondiali di salto con gli sci, «perdendo» i suoi strumenti più importanti. La Federazione slovena vuole fare chiarezza su quanto accaduto.

L'Associazione sciistica slovena (SAS) presenterà martedì un reclamo ufficiale alla Federazione internazionale dello sci (FIS) in merito all'incidente che ha coinvolto Domen Prevc, vincitore del Torneo dei Quattro Trampolini, durante la gara a squadre dei Campionati mondiali di salto con gli sci.

Non si tratta di chiedere «misure straordinarie» né di avviare un dibattito pubblico, ma piuttosto di ottenere un chiarimento da parte della FIS per evitare situazioni simili in futuro, come precisa la SAS in un comunicato.

Domenica il campione del mondo di categoria ha perso gli sci sulla pista e non ha potuto effettuare il salto nel primo turno.

Mentre il secondo classificato, il norvegese Marius Lindvik, attendeva il segnale di partenza, gli sci di Prevc si sono mossi da soli. Inizialmente sono scivolati lungo il trampolino Heini-Klopfer e almeno uno di essi è finito sulla pista.

Condizioni eque, sicure e paritarie

Prevc aveva appoggiato i suoi sci a una tenda durante il controllo del materiale prima della partenza, da dove si sono poi mossi autonomamente, ha spiegato Andreas Bauer, responsabile del materiale della FIS.

Secondo quanto riferito dalla parte slovena, uno degli atleti in fase di pre-partenza avrebbe visto un volontario con un ombrello girarsi e toccare involontariamente gli sci, che a quel punto hanno iniziato a scivolare lungo la collina.

Al di là delle responsabilità, una cosa è certa: il «volo» degli sci avrebbe potuto avere conseguenze gravi. «Non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe potuto accadere se qualcuno fosse stato colpito», ha dichiarato il direttore di gara FIS Sandro Pertile.

Fortunatamente durante la discesa e il volo verso valle gli sci non hanno colpito né assistenti né fotografi.

Ecco lo sci che Domen Prevc ha misteriosamente perso. Imago

La FIS ha mantenuto la propria valutazione: la responsabilità è stata attribuita all'atleta. Prevc è stato autorizzato a ripartire nella seconda manche poiché non aveva commesso alcuna infrazione.

La Slovenia ha chiuso la gara a squadre senza salire sul podio nella vittoria del Giappone, classificandosi al sesto posto.

Per la federazione slovena, la decisione ha però sollevato «serie preoccupazioni» riguardo alla parità di condizioni e alla trasparenza in un momento cruciale della competizione. Garantire «condizioni eque, sicure e paritarie» rappresenta, secondo la SAS, la base della fiducia nello sport del salto con gli sci e nel corretto funzionamento delle istituzioni sportive.