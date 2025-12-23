Gli sciatori criticano lo slalom dell'Alta Badia: «Era uno sculettamento ad alta velocità»

Non è molto entusiasta dello slalom di Coppa del Mondo in Alta Badia: Felix Neureuther. Foto: Imago

Con lo slalom di ieri, lunedì, in Alta Badia, le star dello sci si congedano per la breve pausa natalizia. La controversa gara di Coppa del Mondo suscita però accese discussioni.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Con lo slalom di ieri, lunedì, in Alta Badia, le star dello sci si congedano per la breve pausa natalizia. La gara è tuttavia controversa tra gli sciatori e gli esperti.

Da un lato, il terreno e le condizioni sono un punto di discussione. «Con tutto il rispetto, ma quello era uno sculettamento ad alta velocità!», si lamenta ad esempio il tedesco Linus Strasser.

Felix Neureuther ha invece criticato l'orario della gara: «Un lunedì appena prima di Natale è praticamente il giorno più inadatto per organizzare una gara di Coppa del Mondo». Mostra di più

Per le stelle dello sci l’ultimo fine settimana prima di Natale è stato particolarmente intenso. Dopo tre gare di velocità in Val Gardena, domenica e lunedì è stato il turno degli specialisti delle discipline tecniche in Alta Badia, dove erano previsti un gigante e uno slalom.

L'appuntamento del lunedì, però, ha suscitato poco entusiasmo tra alcuni atleti ed esperti. Uno dei motivi è che il tracciato non sarebbe adatto a questa disciplina.

«Questa pista è perfetta per ospitare un gigante, ma il terreno non si presta affatto a uno slalom spettacolare», ha spiegato ad esempio l’ex specialista Felix Neureuther al «Blick».

«Sconfinamenti ad alta velocità»

Il connazionale di Neureuther, Linus Strasser, che ha chiuso con un deludente 17esimo posto, ha espresso un parere simile. La pista morbida non era «degna della Coppa del Mondo».

Le condizioni «potrebbero essere migliori, un po' più di acqua, un po' più di ghiaccio, allora una pista come questa reggerebbe ancora meglio», dice Strasser e aggiunge: «Con tutto il rispetto, ma quello era uno sculettamento ad alta velocità!».

Linus Strasser chiude con un deludente 17° posto lo slalom dell'Alta Badia. Foto: Keystone

Ma non sono stati criticati solo il terreno e le condizioni. Neureuther mette in discussione anche la programmazione dello slalom: «Un lunedì poco prima di Natale è praticamente il giorno più inadatto per organizzare una gara di Coppa del Mondo. Immagino che quello slalom nonabbia generato buoni ascolti in TV. Solo poche persone avranno trovato il tempo di guardare la prima manche alle 10 del mattino. E dato che la manche decisiva era alle 13h30, la maggior parte degli appassionati di sci sarà già stata al lavoro».

Più equilibrio tra velocità e tecnica?

Infine, l'austriaco affronta anche il tema delle pari opportunità tra specialisti della tecnica e sciatori di velocità. «Posso capire l'irritazione degli sciatori di discesa per il fatto che ci siano più slalom nel calendario della Coppa del Mondo», dice il 41enne.

Per l'attuale inverno di Coppa del Mondo sono in programma in totale 11 slalom, mentre sono previste solo 10 gare di discesa libera, anche se le gare di velocità sono generalmente più soggette a cancellazioni dovute alle condizioni meteorologiche.

«Se lo slalom in Alta Badia fosse stato cancellato, sarebbe stato un primo passo verso le pari opportunità», è convinto Neureuther.

L'ex discesista Beat Feuz è d'accordo: «Se la FIS vuole davvero migliorare l'equilibrio tra tecnica e velocità nel calendario, penso che lo slalom in Alta Badia sarebbe stata la prima cosa da cancellare».