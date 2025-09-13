  1. Clienti privati
Milano-Cortina 2026 Olimpiadi sempre più lontane per Brignone: «La mia salute vale molto di più»

Swisstxt

13.9.2025 - 09:56

La sciatrice italiana Federica Brignone (foto d'archivio).
La sciatrice italiana Federica Brignone (foto d'archivio).
KEYSTONE

Per Federica Brignone le imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina sono ormai un obiettivo sempre più difficile da raggiungere.

,

SwissTXT, Alessia Moneghini

13.09.2025, 09:56

13.09.2025, 10:08

Infortunatasi gravemente ad aprile durante i Campionati italiani, l’azzurra sta lavorando duramente per recuperare in vista dell’inizio della stagione, ma le fratture rimediate si stanno rivelando più complicate del previsto.

«La mia salute vale molto di più di un evento sportivo e questo deve essere chiaro», ha dichiarato ai microfoni di «Sport Mediaset» la 35enne, che per il momento non si sente pronta a tornare sugli sci.

«Se ce la farò a tornare per quest’inverno, bene, se avrò voglia di riprovarci un anno dopo perché non mi riesce quest’anno ci riproverò», ha aggiunto. Al momento l'obiettivo è tornare a una vita normale e rimettere presto gli sci ai piedi.

