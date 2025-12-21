  1. Clienti privati
Val d'Isère Goggia domina il super-G, l'eterna Vonn sale ancora sul podio, svizzere lontanissime

bfi

21.12.2025

Sofia Goggia 
Sofia Goggia 
KEYSTONE

Sofia Goggia vince il SuperG di Val d'Isère davanti ad Alice Robinson e Lindsey Vonn. Come nella discesa libera di sabato, le svizzere non riescono a tenere il passo delle sciatrici più veloci.

Igor Sertori

21.12.2025, 12:31

Sofia Goggia, che aveva già gareggiato nel primo Super-G della stagione a St. Moritz giungendo terza, oggi in Val d'Isère ha messo 15 centesimi di secondo tra sé e Alice Robinson.

Robinson, da parte sua, ha confermato la sua ottima forma e ha consolidato l'eccellente prestazione della settimana precedente, quando aveva sorprendentemente vinto il suo primo SuperG in carriera sulle nevi engadinesi.

La veterana Lindsey Vonn, che non smette di stupire, ha perso 36 centesimi di secondo dall'italiana ed è così salita sul podio per la quarta volta nelle cinque gare di velocità della stagione.

Le svizzere

Le svizzere, come sabato, non sono riuscite a compensare le assenze per infortunio di Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin e Corinne Suter.

Malorie Blanc è la migliore delle cinque rossocrociate al via, ha terminato al 20° posto, a 1,39 secondi dalla leader. Suter, Haelen, Flury e Schmitt sono arrivate in fondo con un grosso distacco.

