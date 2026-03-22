Sofia Goggia si è presa la coppa che negli ultimi tre anni era sempre finita fra le mani di Lara Gut-Behrami. KEYSTONE

Con il successo nell’ultimo Super-G stagionale a Kvitfjell, Sofia Goggia si assicura la coppa di specialità. Alle sue spalle ottima seconda Corinne Suter.

Redazione blue Sport Antonio Fontana

A Sofia Goggia sarebbe bastato anche un sesto posto nell’ultima gara della stagione in Norvegia per conquistare, per la prima volta, la coppa di specialità in Super-G: il vantaggio di 63 punti sull’unica rivale rimasta, Alice Robinson, le garantiva infatti un ampio margine.

Ma la 33enne italiana non ha fatto calcoli: fedele al suo stile, ha attaccato fin dall’inizio. Con una prova perfetta ha staccato la concorrenza di 32 centesimi e oltre, centrando la 29esima vittoria in Coppa del mondo, la decima in Super-G.

Si tratta della seconda coppa di specialità nelle discipline veloci che finisce in Italia: sabato Laura Pirovano aveva infatti conquistato quella di discesa libera.

Goggia raccoglie così l’eredità di Lara Gut-Behrami, che – ora infortunata – aveva dominato la disciplina vincendo la coppa nelle ultime tre stagioni.

Suter sfiora l'impresa

L’unico momento in cui Goggia ha dovuto guardarsi alle spalle è stato quando Corinne Suter, partita con il pettorale 19, è rimasta a lungo in testa alla classifica.

La 31enne svittese ha fatto segnare tempi migliori dell’italiana nella parte alta del tracciato, ma ha perso terreno decisivo nel tratto finale, vedendo sfumare quello che sarebbe stato il suo terzo successo in Super-G.

Resta comunque una chiusura di stagione positiva per Suter, che aveva iniziato l’inverno in salita a causa di un infortunio.

Il resto del gruppo

A completare il podio è stata la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, al secondo piazzamento tra le prime tre in meno di 24 ore dopo il terzo posto ottenuto sabato in discesa.

Per appena un centesimo Emma Aicher è rimasta giù dal podio, ma ha comunque raccolto punti preziosi nella corsa alla coppa generale. A due gare dal termine, la 22enne allrounder accusa ancora 45 punti di ritardo da Mikaela Shiffrin, che non è andata oltre il 22esimo posto e non ha conquistato punti.

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Buona prova anche per Malorie Blanc, seconda svizzera qualificata per la finale di stagione: con un ritardo di 1”45 dalla vincitrice ha chiuso al nono posto.

Infine, giornata speciale per Ilka Stuhec: la slovena, due volte campionessa del mondo in discesa, ha disputato la sua ultima gara in Coppa del mondo. Dopo 252 presenze ai massimi livelli, la 35enne ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica.