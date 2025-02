Lara Gut-Behrami Imago

Ottima prestazione per Lara Gut-Behrami nella prima manche del gigante al Sestriere.

Swisstxt

La ticinese ha chiuso seconda a 0"06 da Robinson, molto vicina anche Brignone (+0"12) 4a dietro alla sorprendente Richardson.

In lotta per il podio anche Rast (7a a +0"57), lontana invece Holdener (+1"47).

Ancora in difficoltà, Shiffrin non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche