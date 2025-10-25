  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Coppa del Mondo Gut-Behrami quinta nella prima manche del gigante a Sölden

Swisstxt

25.10.2025 - 11:09

Lara Gut-Behrami mira al suo 101esimo podio a Sölden.
Lara Gut-Behrami mira al suo 101esimo podio a Sölden.
KEYSTONE

Lara Gut-Behrami ha il podio nel mirino (sarebbe il 101esimo in carriera, come Vreni Schneider) nel gigante di Sölden, gara inaugurale della Coppa del Mondo 2025-26.

,

SwissTXT, Alessia Moneghini

25.10.2025, 11:09

25.10.2025, 11:19

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Sul ghiacciaio del Rettenbach, spazzato nella parte alta da forti folate di vento, la ticinese ha chiuso la prima manche al quinto posto, con un ritardo di 1"54 dalla migliore di tutte, l’austriaca Julia Scheib.

Il distacco dalle altre atlete che la precedono è però nettamente minore: 0"26 dalla statunitense Paula Moltzan, 0"22 dalla croata Zrinka Ljutic e 0"20 dall’albanese Lara Colturi.

Meno bene hanno fatto Camille Rast (+2”23) e Wendy Holdener (+2”74), le quali non sono riuscite a entrare nella top 10.

L’americana Mikaela Shiffrin si è piazzata 6a (+1”69) dopo essere partita con il pettorale numero 20, mentre l’Italia, già priva delle infortunate Federica Brignone e Marta Bassino, ha subito visto uscire di scena Sofia Goggia, caduta.

Per non perdersi nulla. Il calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Per non perdersi nullaIl calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

I più letti

Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Sgominata la strana banda criminale che terrorizzava i locali di Madrid: ecco come agivano
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»
Il Ticino accoglie una ragazza ferita a Gaza e la sua famiglia

Video correlati

Aarau – Wil 2:0

Aarau – Wil 2:0

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

24.10.2025

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

24.10.2025

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

24.10.2025

Aarau – Wil 2:0

Aarau – Wil 2:0

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Più video

Altre notizie

Parte la Coppa del Mondo. Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse

Parte la Coppa del MondoEcco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse

La stella dello sci sogna il ritorno. Brignone guarda alle Olimpiadi ma non solo: «Non posso permettermi un altro stop»

La stella dello sci sogna il ritornoBrignone guarda alle Olimpiadi ma non solo: «Non posso permettermi un altro stop»

Il commento della star. Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami

Il commento della starEcco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami