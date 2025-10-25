Lara Gut-Behrami mira al suo 101esimo podio a Sölden. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami ha il podio nel mirino (sarebbe il 101esimo in carriera, come Vreni Schneider) nel gigante di Sölden, gara inaugurale della Coppa del Mondo 2025-26.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Sul ghiacciaio del Rettenbach, spazzato nella parte alta da forti folate di vento, la ticinese ha chiuso la prima manche al quinto posto, con un ritardo di 1"54 dalla migliore di tutte, l’austriaca Julia Scheib.

Il distacco dalle altre atlete che la precedono è però nettamente minore: 0"26 dalla statunitense Paula Moltzan, 0"22 dalla croata Zrinka Ljutic e 0"20 dall’albanese Lara Colturi.

Meno bene hanno fatto Camille Rast (+2”23) e Wendy Holdener (+2”74), le quali non sono riuscite a entrare nella top 10.

L’americana Mikaela Shiffrin si è piazzata 6a (+1”69) dopo essere partita con il pettorale numero 20, mentre l’Italia, già priva delle infortunate Federica Brignone e Marta Bassino, ha subito visto uscire di scena Sofia Goggia, caduta.