Lara Gut-Behrami annuncia il suo ritiro e si trasferisce in Inghilterra

Lara Gut-Behrami concluderà la carriera alle Olimpiadi del 2026 a Cortina d'Ampezzo? Keystone

Martedì sera Lara Gut-Behrami ha rivelato quando finirà di gareggiare, per trasferirsi a Londra con il marito Valon Behrami. L'ex calciatore diventerà direttore tecnico del Watford FC.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

La migliore sciatrice di super-G delle ultime quattro stagioni è stata ospite d'onore di un evento organizzato da «Finanz und Wirtschaft» martedì sera a Zurigo, dove ha rivelato nuovi dettagli sulla sua vita sportiva e privata.

Tra le altre cose, la 34enne ha annunciato che presto si trasferirà in Inghilterra. Ciò che sembra esotico per una sciatrice ha molto senso nel caso di Gut-Behrami. Secondo blue Sport, il marito della ticinese, Valon Behrami, diventerà direttore tecnico del suo ex club, il Watford, nella periferia di Londra.

Questo cambio di scenario non avverrà prima della fine della prossima stagione sciistica. Fino ad allora, per motivi organizzativi, la sciatrice di Comano continuerà a vivere a Udine, dove da qualche anno abita con l'ex stella della Nazionale e le sue due figlie.

In pensione dopo le Olimpiadi del 2026

La primavera del 2026 sarà un buon momento per il trasferimento di Gut-Behrami, poiché la ticinese ha confermato in occasione dell'evento zurighese che la stagione 2025/2026 sarà la sua ultima da atleta professionista.

I Giochi Olimpici di Cortina d'Ampezzo saranno l'ultima tappa di una carriera di incredibile successo per la campionessa olimpica di super-G di Pechino.

Non ha ancora svelato quale sarà il suo futuro. «Sicuramente non farò la donna delle pulizie, ma creare una famiglia è sempre all'ordine del giorno», ha dichiarato al quotidiano «Tages Anzeiger».