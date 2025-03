Gut-Behrami seconda a soli 6 centesimi: «È colpa mia, ma mi sto irritando»

È sul podio della Coppa del Mondo per la 98esima volta e per difendere il suo primato nella classifica di Super-G, ma Lara Gut-Behrami non è affatto soddisfatta dopo il suo secondo posto a Kvitfjell.

Lara Gut-Berhami ai microfoni della SRF. Screenshot SRF

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami ha mancato di poco la vittoria nel super-G di Kvitfjell, ma è salita sul podio per la quinta volta nella sesta gara di questa disciplina.

Ma la sciatrice ticinese è tutt'altro che soddisfatta dopo la sua corsa ed è infastidita dall'errore che le ha fatto perdere tempo. Mostra di più

Dopo aver fallito due volte nella discesa libera di Kvitjfell, Lara Gut-Behrami è tornata in modo impressionante sul podio nel super-G di domenica.

La sciatrice ticinese ha dimostrato le sue capacità soprattutto nella sezione finale e ha conquistato il secondo posto grazie a una gara di recupero. Solo Federica Brignone è più veloce di appena sei centesimi.

Anche se la nativa di Comano perde parte del suo vantaggio, è ancora in grado di difendere la sua leadership nella Coppa del Mondo di disciplina contro la forte italiana.

A tre gare dalla fine della stagione, la ticinese ha 55 punti in più. Ma poco dopo la gara, la sciatrice non può ancora dirsi soddisfatta del suo 98° podio in carriera in Coppa del Mondo.

«Continuo a fare errori»

«Non sono affatto soddisfatta. Continuo a commettere errori. È stato così per tutta la stagione. È colpa mia, ma sto iniziando a infastidirmi», dice la Gut-Behrami nella zona d'arrivo nell'intervista alla SRF ed è seccata: «Ho perso otto decimi di secondo in quattro porte».

E continua: «Pensavo che la gara fosse comunque già persa. Avrei potuto spingere ancora di più in fondo. Al momento non posso essere troppo felice del secondo posto. Perché è tutta la stagione che commetto errori. Non è colpa di nessuno se non mia. Ma vorrei invertire la rotta».

Prossima occasione nello slalom gigante

Gut-Behrami è salita sul podio cinque volte nei sei super-G disputati finora quest'inverno. Ma sarebbe stato possibile fare ancora di più.

«Non sto sciando male, ma mi manca la costanza per sciare in modo impeccabile», dice il 28enne, che spiega: «"Sono sempre alla ricerca di cose che posso migliorare. Non sono una che si accontenta di fare bene. Voglio dimostrare quello che so fare, da cima a fondo»".

La prossima occasione per farlo arriverà presto, ma non in Super G. Sabato prossimo ad Åre è in programma uno slalom gigante.

Una cosa è chiara: se Gut-Behrami rimarrà impeccabile, la concorrenza dovrà vestirsi in modo caldo.

Il ritratto in video di Lara Gut-Behrami