Wendy Holdener e Lara Gut-Behrami KEY

Lara Gut-Behrami parteciperà alla combinata a squadre, il nuovo evento proposto ai Mondiali di Saalbach.

Swisstxt

La ticinese sarà in pista per la manche di discesa che scatterà martedì alle 10h00 e gareggerà insieme a Wendy Holdener, impegnata in slalom alle 13h15.

Le altre coppie elvetiche (saranno 4 in totale le squadre al via) sono Corinne Suter-Camille Rast, Malorie Blanc-Mélanie Meillard e Priska Ming-Nufer-Elian Christen.

Bisognerà diffidare dalle sciatrici austriache ma soprattutto dalla coppia a stelle e strisce formata da Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin.