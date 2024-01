Lara Gut-Behrami centra l'80esimo podio in Coppa del Mondo

Lara Gut-Behrami. Keystone

Tredici anni fa, il super G di Zauchensee aveva regalato a Lara Gut-Behrami il secondo successo assoluto in Coppa del Mondo. Oggi alla 32enne ticinese, terza dietro a Cornelia Huetter e Kajsa Vickhoff Lie, è invece mancato poco (0"21) per portare il totale a 40.

Tradita da un’imprecisione nella seconda metà della gara, l’atleta di Comano può comunque consolarsi con il raggiungimento di un’altra cifra simbolica: l’80esimo podio totale in Coppa del Mondo.

Lara Gut-Behrami: «Sono soddisfatta»

«È stata una corsa solida, sono soddisfatta», ha detto Lara Gut-Behrami al traguardo.

«Mi è mancata un po' di velocità nella parte bassa. La neve non era così dura, avrei dovuto sciare più finemente. Mi sono resa conto che mi mancava qualcosa, avrei dovuto sciare con più coraggio. Durante l'ispezione, la neve sembrava più dura di quanto non fosse in realtà».

La ticinese guarda avanti: «Spero di potermi ripetere anche domani. Sicuramente si tratta di una pista meravigliosa».

Fuori Goggia, altre 3 svizzere nel prime 15

L'italiana Sofia Goggia, leader della disciplina, è invece uscita di gara, senza conseguenze.

Tra le altre svizzere impegnate nel primo atto della tre giorni austriaca, da segnalare le prove di Joana Haehlen e Jasmine Flury, nona e decima.

blue Sport

SwissTXT / red