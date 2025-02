Lara Gut-Behrami: «Il mio risultato non ha nulla a che fare con la neve»

Lara Gut-Behrami non riesce a tenere il passo delle concorrenti più veloci nella prima discesa di Kvitfjell, ma termina comunque come prima delle svizzere. Foto: Keystone

Le discesiste svizzere hanno ottenuto a Kvitjfell le peggiore prestazione degli ultimi otto anni. Lara Gut-Behrami e Corinne Suter analizzano la controprestazione di venerdì in Norvegia.

Luca Betschart

Le svizzere devono ammettere la sconfitta nella prima discesa di Kvitfjell. Lara Gut-Behrami è la migliore atleta di Swiss-Ski con il 12esimo posto.

L'ultima volta che le discesiste svizzere si sono classificate così in basso è stato quasi otto anni fa, ad Aspen.

La ticinese e la compagna Corinne Suter spiegano perché sono arrivate con tanto ritardo sulle prime. Mostra di più

Le svizzere hanno subito una battuta d'arresto nella prima discesa di Kvitfjell. Lara Gut-Behrami, la migliore atleta di Swiss-Ski con il 12esimo posto, ha perso oltre un secondo rispetto al tempo di Cornelia Hütter, la vincitrice di giornata. Corinne Suter è giunta al 14esimo.

Per la prima volta quest'inverno, nessuna sciatrice svizzera si è classificata tra le prime 10, il peggior risultato da quasi otto anni, quando Jasmine Flury si era classificata 12esima ad Aspen. Tuttavia, il risultato deludente si spiega rapidamente, almeno nei casi di Gut-Behrami e Suter.

🇦🇹 Cornelia Huetter bests all rivals to take win in first DH in Norway!



Race Highlights here:#fisalpine #KvitfjellWomen #Wintersport pic.twitter.com/sLWbASybMM — FIS Alpine (@fisalpine) February 28, 2025

Lara: «Sono volata invece di saltare»

«Sono stata troppo impaziente nella parte alta. Poi ero troppo bassa, ed è quindi difficile essere veloci in pianura. Ho anche saltato troppo lontano nell'ultimo salto», ha spiegato la sciatrice di Comano alla «SRF».

«È importante saltare il più corto possibile in modo da avere ancora la velocità per la parte bassa, nel tratto ripido. Non ci sono riuscita. Sono volata invece di saltare. È stato semplicemente stupido».

Corinne: «Non ho preso bene le onde»

La situazione è simile per Suter. «Non è stata una buona manche. So per certo di avere ancora una possibilità domani e cercherò di concretizzarla», ha detto la trentenne alla «SRF».

Riferendosi al cambiamento delle condizioni rispetto all'allenamento ha continuato: «In prova la neve era morbida e scivolosa, ma oggi è migliorata. In termini di velocità, era molto più veloce e non ho preso bene le onde».

Tuttavia, le svizzere non vogliono che questa sia una scusa. «È più bello sciare in condizioni come queste. Il mio risultato non ha nulla a che fare con la neve», ha affermato la ticinese, chiarendo: «Non c'è molto da analizzare. Domani avrò la prossima occasione e spero di poter sciare meglio».