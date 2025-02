Gut-Behrami Keystone

Non ce l’ha fatta Lara Gut-Behrami a mettersi al collo la quarta medaglia in super G ai Mondiali di Saalbach. L'oro è stato vinto dall'austriaca Venier.

Dopo le delusioni di due anni fa a Courchevel-Méribel, Lara Gut-Behrami ha iniziato l’avventura a Saalbach con l’ottavo posto a 0"70 dalla vincitrice Stephanie Venier.

L'austriaca sul podio ha preceduto di 0"10 Federica Brignone e di 0"24 Lauren Macuga e Kajsa Vickhoff Lie.

La 33enne di Comano si è comunque confermata faro della Nazionale rossocrociata nella specialità, risultando la migliore davanti a Malorie Blanc (+1"19), Corinne Suter (+1"26) e Michelle Gisin (+1"64).

«Non ho sciato bene e basta»

A fine gara, Lara ha così commentato la sua prestazione ai microfoni della «RSI»: «Ho fatto molta fatica, non sono entrata in ritmo dall'inizio, non mi trovavo tra le porte e non ho trovato appoggi giusti».

La ticinese non ha cercato scuse: «C'era tanto spazio tra le porte, sono stata troppo rotonda rispetto ad altre. Non ho sciato bene e basta».

Sabato ci sarà la discesa. «Ho sciato bene negli ultimi due giorni, oggi ho fatto fatica. Devo ritrovare la sciata che avevo l'altro giorno», ha concluso colei che ha nel mirino ancora due medaglie.