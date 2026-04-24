Lara Gut-Behrami tornerà a gareggiare? Keystone

Gli appassionati di sci potrebbero vedere Lara Gut-Behrami anche durante la stagione 2026-27.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

In vista della nuova stagione, Swiss-Ski ha reso note venerdì le selezioni dei quadri, nominando complessivamente 104 atlete e atleti. Il team nazionale è composto da 15 membri.

Tra gli uomini figurano Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler e Franjo von Allmen.

In campo femminile fanno parte della squadra Malorie Blanc, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast e Corinne Suter.

Nel quadro A femminile compaiono, tra le altre, Jasmine Flury - retrocessa rispetto alla scorsa stagione - Michelle Gisin, Eliane Christen e Sue Piller.

Tra gli uomini, invece, spiccano nomi come Matthias Iten, Marco Kohler, Justin Murisier e Daniel Yule.

La presenza di Lara Gut-Behrami

Particolare attenzione è rivolta a Lara Gut-Behrami.

La ticinese aveva annunciato che avrebbe concluso la carriera al termine di questa stagione, ma il grave infortunio subito a Copper Mountain e lo stop già a novembre hanno cambiato radicalmente i suoi piani. Da allora il suo futuro sportivo è rimasto in sospeso.

La sua presenza nei quadri Swiss-Ski riapre ora scenari che sembravano già definiti: il dubbio resta, ma la porta non è più chiusa. Il suo nome è ancora lì. E questo basta per riaccendere le domande.

Ramon Zenhäusern in forse

Resta incerto anche il destino di Ramon Zenhäusern.

Dopo un altro inverno deludente, lo specialista dello slalom è stato escluso dal quadro C e perde così il suo status all'interno della federazione. Un'eventuale proseguimento della carriera dovrebbe quindi avvenire a proprie spese.

Le liste complete delle selezioni femminili e maschili sono disponibili sul sito ufficiale di Swiss-Ski.