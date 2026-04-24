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Rientro dietro l'angolo? Lara Gut-Behrami, ritorno possibile: i segnali verso la prossima stagione

Swisstxt

24.4.2026 - 16:11

Lara Gut-Behrami tornerà a gareggiare?
Lara Gut-Behrami tornerà a gareggiare?
Keystone

Gli appassionati di sci potrebbero vedere Lara Gut-Behrami anche durante la stagione 2026-27.

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SwissTXT, Redazione blue Sport

24.04.2026, 16:11

24.04.2026, 16:41

In vista della nuova stagione, Swiss-Ski ha reso note venerdì le selezioni dei quadri, nominando complessivamente 104 atlete e atleti. Il team nazionale è composto da 15 membri.

Tra gli uomini figurano Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler e Franjo von Allmen.

In campo femminile fanno parte della squadra Malorie Blanc, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast e Corinne Suter.

Nel quadro A femminile compaiono, tra le altre, Jasmine Flury - retrocessa rispetto alla scorsa stagione - Michelle Gisin, Eliane Christen e Sue Piller.

Tra gli uomini, invece, spiccano nomi come Matthias Iten, Marco Kohler, Justin Murisier e Daniel Yule.

La presenza di Lara Gut-Behrami

Particolare attenzione è rivolta a Lara Gut-Behrami.

La ticinese aveva annunciato che avrebbe concluso la carriera al termine di questa stagione, ma il grave infortunio subito a Copper Mountain e lo stop già a novembre hanno cambiato radicalmente i suoi piani. Da allora il suo futuro sportivo è rimasto in sospeso.

La sua presenza nei quadri Swiss-Ski riapre ora scenari che sembravano già definiti: il dubbio resta, ma la porta non è più chiusa. Il suo nome è ancora lì. E questo basta per riaccendere le domande.

Ramon Zenhäusern in forse

Resta incerto anche il destino di Ramon Zenhäusern.

Dopo un altro inverno deludente, lo specialista dello slalom è stato escluso dal quadro C e perde così il suo status all'interno della federazione. Un'eventuale proseguimento della carriera dovrebbe quindi avvenire a proprie spese.

Le liste complete delle selezioni femminili e maschili sono disponibili sul sito ufficiale di Swiss-Ski.

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