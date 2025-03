Gut-Behrami, rassegnazione o pretattica? «Brignone è a un livello superiore»

Lara Gut-Behrami ha perso terreno su Federica Brignone. Keystone

Federica Brignone allunga su Lara Gut-Behrami in Coppa del Mondo: con tre vittorie in dieci giorni, l'azzurra porta a 251 punti il suo vantaggio sulla ticinese, sempre più in difficoltà nella corsa alla Sfera di Cristallo.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Federica Brignone ha consolidato il suo primato nella classifica generale di Coppa del Mondo con tre vittorie tra Sestriere e Kvitfjell, aumentando il distacco su Lara Gut-Behrami a 251 punti.

La ticinese ha faticato nelle ultime gare, chiudendo seconda nel super-G di Kvitfjell a sei centesimi dall'italiana e ammette di attraversare un momento difficile.

Con sole nove gare rimanenti, tra cui tre super-G e due giganti, quello di Are e la tappa di La Thuile saranno decisive per le speranze di rimonta della rossocrociata. Mostra di più

Federica Brignone ha letteralmente messo la freccia e lascia indietro Lara Gut-Behrami in soli dieci giorni. Con tre vittorie tra i due giganti di Sestriere e il super-G di Kvitfjell, l'atleta azzurra ha consolidato il primato nella classifica generale di Coppa del Mondo, portando il suo vantaggio sulla ticinese a 251 punti.

Sulla neve italiana e norvegese, Brignone è riuscita ad aumentare il divario di ben 181 lunghezze, mettendo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo.

«Faccio troppi errori»

Gut-Behrami, invece, non è riuscita a trovare il ritmo nelle discese libere di venerdì e sabato e, nel super-G di domenica, si è dovuta accontentare del secondo posto, battuta per appena sei centesimi proprio da Brignone.

Negli scorsi giorni la sciatrice di Comano ha lasciato trasparire un certo sconforto. «Ultimamente sto facendo troppi errori», ha ammesso ai microfoni della «Rai».

«Brignone è a un livello superiore»

Sempre nella stessa intervista Lara Gut-Behrami ha riconosciuto il momento di forma della rivale: «Sinceramente non penso che ci sia una lotta con Brignone: lei sta facendo una stagione incredibile».

«Io sto facendo molta fatica - ha poi rivelato la 33enne - lei è a un piano superiore in tutte le discipline. Non mi viene tutto facile come vorrei, mi salva che scio bene anche quando sbaglio».

Con solo nove gare rimanenti, tra cui 3 super-G, 2 slalom giganti e 2 discese libere, la strada verso il titolo si fa in salita per l'elvetica.

Il gigante di Are, in programma sabato prossimo, potrebbe rivelarsi un passaggio cruciale prima dell'appuntamento di La Thuile, dove Brignone correrà sulla neve di casa.

Riuscirà la rossocrociata a compiere una clamorosa rimonta?