Lara Gut-Behrami. Keystone

A Cortina Lara Gut-Behrami ha festeggiato la 106a partenza in super G, record alla pari di Goetschl, con il 42o podio nella disciplina, staccando al secondo posto la stessa austriaca.

Swisstxt

«Non riesco ancora ad esprimermi al meglio, ma la strada è quella giusta», ha commentato la sciatrice di Comano ai microfoni della RSI. «Adesso sento di sciare con più facilità rispetto ad inizio stagione», ha proseguito, «però mi manca ancora un po' di continuità. Sto cercando di rimettere insieme i pezzi».

Non è mancato un piccolo brivido nella prestazione della rossocrociata, che nella seconda parte della gara ha commesso una leggera sbavatura: «Nonostante i rischi che mi sono presa nelle ultime gare, sono sempre riuscita ad arrivare al traguardo senza problemi. Questo mi dà fiducia, perché non è per l'errore che ho commesso oggi che allora oserò meno nella prossima gara».

Il bilancio è dunque molto positivo, come confermato dalla stessa Gut-Behrami alla RSI: «Sto ricominciando ad ingranare e macinare kilometri. Cerco di godermi le gare che ho e di provare a far bene».

Suter eccellente, Brignone devastante

Ottima anche la prova della rossocrociata Corinne Suter, che ha ritrovato il podio dopo il grave infortunio al ginocchio subito l’anno scorso proprio sull’Olimpia delle Tofane.

A conquistare la vittoria è stata l'italiana Federica Brignone, con un vantaggio di 0"58 su Gut-Behrami e 1"08 su Suter. «Sono riuscita a realizzare tutto quello che avevo immaginato», ha detto la vincitrice di giornata alla RSI. L'italiana allunga così in testa alla generale grazie al 6o podio in 11 gare stagionali.