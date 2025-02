La prima manche di Gut-Behrami 13.02.2025

Lara Gut-Behrami chiude la prima manche del gigante mondiale al quarto posto, restando in corsa per una medaglia, mentre Federica Brignone domina con una prova superlativa.

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami è quarta dopo la prima manche dello slalom gigante dei Mondiali di Saalbach, con una medaglia nel mirino.

Federica Brignone ha dominato la gara, staccando Alice Robinson (+0”67), Paula Moltzan (+1”24) e la stessa Gut-Behrami (+1”40).

Le altre svizzere hanno deluso, con Rast, Holdener e Gisin lontane dalle prime, mentre Shiffrin ha saltato la gara per prepararsi allo slalom di sabato. Mostra di più

Lara Gut-Behrami ha chiuso la prima manche del gigante mondiale in quarta posizione, rientrando tra le atlete in lotta per una medaglia. Il bronzo è alla sua portata, l'argento è possibile ma difficile, mentre l'oro sembrerebbe quasi irraggiungibile.

A dominare la gara finora è stata Federica Brignone, che ha fatto la differenza nella seconda parte del tracciato, dove molte avversarie, compresa la ticinese, hanno faticato.

La classifica risulta così spezzata: Alice Robinson è la prima inseguitrice (+0”67), seguita da Paula Moltzan (+1”24), mentre Gut-Behrami è a +1”40; ancora in corsa per un podio in quella che è la sua ultima rassegna iridata.

Le altre svizzere in difficoltà

Il tracciato, disegnato da Pauli Gut, si è rivelato più lungo del solito e ha messo in difficoltà il resto delle svizzere.

Camille Rast ha chiuso con un ritardo di 3”32, Wendy Holdener a +3”56 e Michelle Gisin a +4”76, ben lontane dalle migliori.

Non ha preso il via Mikaela Shiffrin, che ha preferito concentrarsi sullo slalom di sabato.

La seconda manche della gara è in programma alle 13:15.