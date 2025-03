Lara Gut-Behrami non riesce a tenere il passo della vincitrice Federica Brignone nello slalom gigante in Svezia. Foto: Keystone

Dopo una prima manche deludente dello slalom gigante di Are, Lara Gut-Behrami vuole attaccare nella seconda. Ma un imprevisto interrompe anzitempo il suo tentativo di rimonta.

Un contrattempo le impedisce di recuperare nella seconda manche.

la ticinese perde infatti il bastone dopo un pendio e spiega nella zona di arrivo che non è la prima volta che le succede. Mostra di più

Lara Gut-Behrami deve accontentarsi del 9° posto nello slalom gigante di Are. La sciatrice ticinese perde oltre due secondi e mezzo rispetto alla stratosferica Federica Brignone.

Il distacco era però già ampio dopo la prima prova. La sciatrice di Comano era infatti a un secondo e 26 decimi dalla vetta.

Finita al 13° posto, Gut-Behrami puntava a fare un grande balzo in avanti nella seconda manche. Sebbene sia riuscita a entrare nella top 10, la grande rincorsa per recuperare il distacco è vanificata da un incidente.

Dopo circa 30 secondi di gara, la sciatrice svizzera ha sbattuto contro una porta e ha perso il bastoncino destro. Ciononostante, si è portata in testa al traguardo, ma non c'è rimasta a lungo.

«Mi succede sempre quando non sono nel ritmo giusto. Mi è successo diverse volte in questa stagione. Quando sono stabile nella sciata, non accade invece mai», spiega la ticinese nell'intervista alla «SRF». «Non tutto è al 100% come vorrei. Inizio la curva troppo presto e poi picchio con la mano».

Il giusto tempismo è anche una questione di fiducia. E Gut-Behrami è ancora alla ricerca di questo elemento: «Non c'è altro da fare che andare avanti. Ci sono giorni in cui le cose vanno male e giorni in cui le cose vanno bene. Improvvisamente non è più una cosa scontata. Ma credo che prima o poi tornerà ad andare tutto bene», dice la 33enne.

«Devo lavorarci su. Non è facile durante la stagione, è più facile dopo».