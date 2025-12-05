Sempre sorridente nonostante tutto KEY

Lara Gut-Behrami è stata operata lunedì al ginocchio sinistro e ha potuto lasciare l’ospedale oggi, venerdì, come ha annunciato Swiss-Ski in una nota.

«Sto bene, sono felice di tornare a casa e di ritrovare la mia famiglia e il mio team. Desidero ringraziare in modo particolare il mio chirurgo per la sua competenza e il suo sostegno, così come tutto il personale della clinica per l’attenzione e la gentilezza», ha dichiarato la ticinese.

Come spiegato la scorsa settimana, la 34enne deciderà se proseguire o meno la sua carriera sportiva solo dopo aver superato la fase di riabilitazione.