Dopo la caduta Lara Gut-Behrami è stata operata: «Sto bene, sono felice di tornare a casa»

Swisstxt

5.12.2025 - 15:40

Sempre sorridente nonostante tutto
Sempre sorridente nonostante tutto
KEY

Lara Gut-Behrami è stata operata lunedì al ginocchio sinistro e ha potuto lasciare l’ospedale oggi, venerdì, come ha annunciato Swiss-Ski in una nota.

SwissTXT

05.12.2025, 15:40

05.12.2025, 15:45

«Sto bene, sono felice di tornare a casa e di ritrovare la mia famiglia e il mio team. Desidero ringraziare in modo particolare il mio chirurgo per la sua competenza e il suo sostegno, così come tutto il personale della clinica per l’attenzione e la gentilezza», ha dichiarato la ticinese.

Come spiegato la scorsa settimana, la 34enne deciderà se proseguire o meno la sua carriera sportiva solo dopo aver superato la fase di riabilitazione.

«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Aurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia
Trump s'è addormentato di nuovo durante una riunione, Jimmy Kimmel: «Io so perché!»
Ubriaco investe un giovane e lo uccide, ma non passerà nemmeno un giorno in carcere
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Sci alpino. Lara Gut-Behrami torna a parlare dopo l'infortunio: ecco cos'ha detto sul suo possibile ritiro

Sci alpinoLara Gut-Behrami torna a parlare dopo l'infortunio: ecco cos'ha detto sul suo possibile ritiro

Rotto il crociato. Stagione finita per Lara Gut-Behrami, ma continuerà a gareggiare?

Rotto il crociatoStagione finita per Lara Gut-Behrami, ma continuerà a gareggiare?

I dettagli dell'incidente. «Lara Gut-Behrami s'è impigliata in una porta, poi è caduta in modo violento»

I dettagli dell'incidente«Lara Gut-Behrami s'è impigliata in una porta, poi è caduta in modo violento»

Nessuno oltre i quarti. Gli svizzeri deludono negli sprint di Trondheim

Nessuno oltre i quartiGli svizzeri deludono negli sprint di Trondheim

Momenti shock a Beaver Creek. Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Momenti shock a Beaver CreekRok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Vittoria a Beaver Creek. Il commentatore su Odermatt: «Non ho mai visto nessuno sciare qui in questo modo»

Vittoria a Beaver CreekIl commentatore su Odermatt: «Non ho mai visto nessuno sciare qui in questo modo»