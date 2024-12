Lara Gut-Behrami è salita sul podio anche nella seconda gara veloce della stagione. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami è salita sul podio anche nella seconda gara veloce della stagione. La ticinese ha concluso al secondo posto il super G di Beaver Creek vinto da Sofia Goggia il giorno dopo aver ottenuto il terzo rango in discesa.

SwissTXT Swisstxt

Per la 33enne di Comano si tratta del 40esimo Top 3 alla 103esima gara di Coppa del Mondo nella specialità, che ha visto il settimo successo in carriera dell'italiana, seconda sabato in libera dietro Cornelia Huetter.

L'austriaca ha chiuso ai piedi del podio, beffata di 0"05 dalla sorprendente connazionale Ariane Raedler. Nelle prime 10 è entrata pure un'altra elvetica, Michelle Gisin (nona).