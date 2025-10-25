  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Gut-Behrami conquista il podio nel gigante di Sölden

Swisstxt

25.10.2025 - 14:11

Lara Gut-Behrami conquista il terzo posto nella prima tappa di Coppa del Mondo 2025-2026.
KEYSTONE

Lara Gut-Behrami ha scritto un'altra pagina di storia dello sci svizzero.

SwissTXT

25.10.2025, 14:11

25.10.2025, 14:16

Coppa del Mondo. Gut-Behrami quinta nella prima manche del gigante a Sölden

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Giungendo terza nel gigante di Sölden, la ticinese è salita sul podio per la 101esima volta in carriera, eguagliando così il record di Vreni Schneider.

Nella sua ultima apparizione sul Rettenbach, dove in carriera si è imposta tre volte (primato detenuto in compagnia di Tina Maze), la 34enne, quinta dopo la prima manche, è stata battuta solo dall’austriaca Julia Scheib, al suo primo successo in Coppa del Mondo, e dalla statunitense Paula Moltzan.

Quarta è invece arrivata l'altra americana Mikaela Shiffrin.

Le altre svizzere in gara hanno tutte perso posizioni rispetto alla manche del mattino. Camille Rast si è piazzata 15esima (+2''25), Vanessa Kasper 29esima (+4''24) e Wendy Holdener 30esima (4''41).

Per non perdersi nulla. Il calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Per non perdersi nullaIl calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

