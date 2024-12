Gut-Behrami conquista il primo podio della stagione. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami ha concluso al terzo posto la prima discesa femminile di sempre disputata sulla Birds of Prey, che ha avuto in Lindsey Vonn un'apripista d'eccezione.

SwissTXT Swisstxt

La ticinese è stata battuta da Cornelia Huetter di 0"34 e di 0"18 dalla rientrante Sofia Goggia. Per la 33enne di Comano è il 91esimo podio in Coppa del Mondo (24esimo in libera).

L'austriaca invece a Beaver Creek ha festeggiato il terzo trionfo nella specialità.

Per quanto riguarda le altre rossocrociate, nella top 10 è entrata anche la rediviva Michelle Gisin (7a), mentre Corinne Suter è tornata con un incoraggiante 18esimo rango.