Lara Gut-Behrami davanti a tutti nel super-G. Keystone

E fanno 41 vittorie in Coppa del Mondo per Lara Gut-Behrami!

La ticinese ha conquistato il super-G di Cortina d’Ampezzo concludendo nel migliore dei modi il weekend sulle nevi delle Dolomiti dopo il secondo e quinto posto nelle due discese.

Alla 32enne di Comano sono bastati 1'20"75 per dominare i 2560 metri dell’Olimpia delle Tofane precedendo sul podio italiano l’austriaca Stephanie Venier (+0"21) e la francese Romane Miradoli (+0"41).

Grazie anche all'uscita di Cornelia Hütter, la ticinese è balzata anche in vetta alla classifica di specialità.

«Sono gare e giornate strane»

«Sonno state delle gare strane e il risultato passa in secondo piano. Un terzo delle ragazze che cadono è una cosa anormale», ha detto Lara Gut-Behrami ai microfoni della RSI al termine della gara.

«La mia è stata una buona prova - ha spiegato la ticinese - ma anche io alla partenza mi sentivo stanca, mi mancava anche un po' il focus. Oggi non era la giornata in cui rischiare o provare a fare cose strane. Ho cercato di essere veloce e rimanere sugli sci».

«Il peccato di queste giornate è che si annebbia tutto. Sono contenta della vittoria di oggi ma non me ne rendo nemmeno conto. Non si è più coscienti di quello che succede, ci sono compagne di squadre che cadono, non si sa come procederà la gara e inoltre c'è anche il caldo che ti cuoce», ha infine concluso la 32enne, che grazie ai 100 punti ottenuti oggi è salita al primo posto della classifica di specialità.

