Lara Gut-Behrami KEY

Lara Gut-Behrami non ha forzato nella prima manche del gigante delle finali di Saalbach-Hinterglemm.

La ticinese è ottava a 1"67 dalla rivale Federica Brignone, l’unica che può ancora toglierle la coppetta di specialità e il globo di cristallo della generale.

Alla 32enne di Comano basta andare a punti (assegnati alle prime 15) per mettere le mani sulla sua prima coppetta di gigante, mentre deve arrivare 14a per chiudere già il discorso anche per il trofeo maggiore, già vinto nella stagione 2015-16.

Michelle Gisin e Camille Rast, le altre due elvetiche, sono 15a e 16a.

La seconda manche partirà alle 12h00.

Swisstxt