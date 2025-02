Tumler, una medaglia d'argento da cavallo pazzo 14.02.2025

Raphael Haaser è il nuovo campione del mondo di slalom gigante, l'austriaco ha preceduto i due svizzeri Thomas Tumler e Loïc Meillard. Odermatt, che di conseguenza cede lo scettro, si è dovuto accontentare del quarto posto.

SwissTXT - La redazione fon

La squadra svizzera non è riuscita a completare il Grande Slam e a conquistare un altro titolo, ma ci è mancato poco. Nel gigante dopo la prima manche, la situazione sembrava molto favorevole, con Loïc Meillard secondo a soli 0’’02 dal norvegese Timon Haugan e Marco Odermatt terzo a 0’’24.

Nella seconda prova però, gli atleti partiti prima sono riusciti a recuperare terreno. Raphael Haaser, quinto dopo la prima discesa, ha messo pressione ai suoi avversari superando Thomas Tumler, che aveva chiuso sesto ex aequo la prima prova. Nessuno dei concorrenti successivi è riuscito a battere il tempo dell’austriaco, che ha scatenato l'entusiasmo del pubblico di casa.

Solo una medaglia per Odermatt a Saalbach

Tumler è stato il miglior svizzero in classifica, grazie a una seconda manche caotica ma veloce. Alla fine ha chiuso con 0’’23 di ritardo sul vincitore, mentre Meillard ha salvato il bronzo (+0’’51), con appena 0’’07 di vantaggio su un Marco Odermatt lontano dalla sua forma migliore.

Il campione in carica lascia Saalbach con un'unica medaglia, l'oro del super-G, un bottino inferiore alle sue aspettative.

Haaser dal canto suo ha brillato in questi Mondiali, aggiungendo il titolo mondiale al già sorprendente argento nel super-G. Sino od ora l'austriaco non si è mai imposto in Coppa del Mondo.