Timon Haugan ha messo il muso davanti a tutti nella prima manche dello slalom in Alta Badia.

Il solo Atle Lie McGrath (+0"31) è stato capace di emulare la prova del connazionale, mentre tutta la concorrenza ha pagato quasi un secondo netto di distacco dalla testa. I giochi per la top 5, forse qualcosa in più, sono aperti anche per la formazione elvetica: Daniel Yule (sesto a 1"18) e Loïc Meillard (ottavo a 1"44) si sono inseriti nel folto gruppo che guarda le spalle del duo norvegese. Più dietro invece Tanguy Nef (15o, +2"43) e Luca Aerni (25o, +2"96). Fuori sulla Gran Risa Marc Rochat.