Nils Hintermann festeggia dopo l'ultima gara della carriera: «Non sono più disposto a rischiare la vita»

Niels Hintermann viene festeggiato da Marco Odermatt e co. nella zona di arrivo. Keystone

Niels Hintermann chiude la sua carriera nella finale di Coppa del Mondo a Kvitfjell. Lo zurighese si sta godendo la sua ultima discesa e dice cosa non vede l'ora di fare ora.

Jan Arnet Jan Arnet

«Ho chiuso con lo sci. Non sono più disposto a rischiare la mia vita come dovrei». Con queste parole Niels Hintermann ha annunciato il suo ritiro una settimana fa a Courchevel.

Nella sua ultima gara, lo zurighese si sta divertendo, una volta ancora. Nella parte bassa del percorso prende il ritmo, alza le mani in alto e percorre gli ultimi metri con un grande sorriso sul volto.

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Taglia così il traguardo con 9,38 secondi di ritardo dal vincitore Dominik Paris, dove i suoi compagni di squadra lo stanno già aspettando con bottiglie di champagne. L'elvetico festeggia, beve un grosso sorso di champagne e accetta le congratulazioni.

«È stato divertente, è stato un piacere gareggiare di nuovo», dice Nils nell'intervista rilasciata alla SRF a fine gara. Aveva già ricevuto molte congratulazioni prima della discesa, ma sapeva di doversi concentrare un'ultima volta.

«Non avevo nessuna voglia di schiantarmi su una rete. Ma mi sono divertito». Ha anche dormito molto bene, ammette. «Ieri sera qui c'era persino l'aurora boreale. È stato davvero perfetto».

«Un viaggio incredibile»

Anche la guarigione dello zurighese da un linfoma ha avuto un ruolo decisivo nella sua decisione di ritirarsi.

Prima della stagione 2024/25, un fisioterapista aveva notato un linfonodo ingrossato. Grazie alla diagnosi precoce e all'immediato trattamento con chemioterapia e radioterapia, dice di aver ricevuto una seconda vita. Non vuole più metterla a repentaglio. Non è più disposto ad andare a tutto gas.

Il trentenne guarda alla sua carriera, condita da sette podi in Coppa del Mondo, tra cui tre vittorie. Ha festeggiato due dei suoi successi in discesa nel luogo del suo addio, a Kvitfjell. «È stato un viaggio incredibile quello che ho potuto vivere. È stato bello stare con tutti quelli che erano lì», dice.

Hintermann non sa ancora esattamente quale sarà il suo futuro. «So che lo ZSC ha in programma qualcosa per mercoledì sera in gara 3 (quarto di finale dei playoff contro il Lugano, ndr). Sono sicuro che mi divertirò. Il mio cuore batte per la Z ora!».