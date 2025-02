Niels Hintermann KEY

Niels Hintermann ha ottenuto il successo più importante della sua carriera.

Swisstxt

Tre volte vincitore in Coppa del Mondo, il 29enne zurighese ha annunciato su Instagram di aver sconfitto il tumore ai linfonodi del collo che a inizio ottobre lo aveva costretto a interrompere la stagione per dedicarsi alle cure.

«Over and out! Sono estremamente felice del risultato: il cancro è battuto», ha scritto, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto negli ultimi mesi.

Apparso fin da subito ottimista in ragione delle buone probabilità di guarigione, Hintermann valuta ora i passi da compiere per tornare alle competizioni.